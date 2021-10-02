快訊

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯下周訪法 全力修補美法關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。 路透社
美國國務卿布林肯。 路透社

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)下周將出訪法國，參與石油輸出國組織(OPEC)部長級會議，並再會法國外長；這是美法在新安全協議AUKUS引發的外交衝突以來，外交高層第五次公開互動；國務院表示，美國致力於與各層級的法國同行密切合作。

法國駐美大使艾蒂安(Philippe Etienne)上月29日返回華府，連兩日分別會晤白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與布林肯；美國總統拜登預訂10月底訪問歐洲時，會晤法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。

兩國衝突源自美國上月15日宣布成立澳英美新安全倡議AUKUS，並決定轉移核動力潛艦技術給澳洲，導致原本為澳洲造艦的法國，丟了數百億元的合約；法國批美「背後捅一刀」，馬克宏召回艾蒂安強烈抗議，歐盟也對美國並未事先告知頗有微詞。

美國政府兩周來，密集與法國和歐盟官員互動以修復關係；美國和歐盟的「美歐貿易和科技委員會」(U.S.-EU TTC)29日在美國匹茲堡舉行首次會議，布林肯和商業與貿易高層均與會。

拜登22日與馬克宏通話，拜登認了自己沒有廣泛協商且必須負責後，法國讓駐美大使返回華府；布林肯23日赴紐約參與聯合國大會，在場邊會晤法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)。

國務院和美國貿易代表署1日宣布，布林肯、氣候變遷總統特使柯瑞(John Kerry)和美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)將在4日到6日前往巴黎，主持石油輸出國組織(OPEC)部長級理事會議，布林肯將再次會晤勒德里安。

國務院負責歐洲及歐亞事務的助理國務卿唐弗里德(Karen Donfried)表示，美國理解要修復美法關係需要時間和實際行動，美國期待在印太戰略中，與法國深化合作。

唐弗里德表示，AUKUS並非要取代現有任何夥伴關係，而是歡迎歐盟或其他合作夥伴加入美國的印太倡議，美國也歡迎法國的參與，期待討論共同戰略中的優先事項，例如強化國際規範、海洋治理和網際網路等。

美國國務院表示，會議主題為「共享價值：打造綠色且具包容性的未來」，布林肯也會會晤法國外交部長，持續討論在各項議題上強化重要的美法關係，包括印太安全、氣候危機、疫後經濟復甦、跨大西洋關係，以及與盟友夥伴合作應對全球挑戰和機遇。

國務院表示，OPEC占全球GDP六成以上，是達成2050年淨零碳排的氣候變遷目標之關鍵驅動力，布林肯將在會中討論基礎建設、網路安全以及經濟復甦議題。

美國 法國 布林肯

延伸閱讀

1個月6次…北韓射新研發防空飛彈 美英法驚愕急開會

蓋洛普民調支持度 賀錦麗49％超過拜登的43％

布林肯：美歐都看到中方令人不滿的貿易行為

國務院發言人確診染疫 上週曾密切接觸布林肯

相關新聞

逃了35年！法前軍官畏罪輕生 遺書承認自己是連續殺人犯

法國巴黎人報（Le Parisien）報導，法國一名前憲兵日前在地中海一處漁村租屋處自殺，並在遺書中承認自己就是曾在19...

英國掀「加油之亂」 軍方派200人4日起助運燃料

英國政府今天表示，英國將於4日起部署近200名軍用油罐車人員，其中100人是駕駛，協助運輸燃料到加油站，幫忙緩解重型貨車...

布林肯下周訪法 全力修補美法關係

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)下周將出訪法國，參與石油輸出國組織(OPEC)部長級會議，並再會法國外長...

【美中台新博弈】拜習通電話、孟晚舟被釋放 美中關係真的回暖了？

9月份中美關係似乎沒有重大變化，美國仍然維持過去競爭與對抗的基調，包括宣布美英澳三國AUKUS安全同盟，舉辦四方安全對話高峰會等，但是美中之間卻有幾項合作，舒緩了劍拔弩張的氣氛，這要怎樣解釋？值得有一個全面的評估。

諾貝爾獎下周一起頒獎 mRNA成大熱門

第一百廿屆諾貝爾獎得主將自四日起陸續揭曉至十一日。專家認為，匈牙利裔美籍生技科學家卡林柯與美國科學家魏斯曼的開創性mRN...

搶優秀學者 東大擬砸千億日圓

日本共同社報導，東京大學一日宣布擬設立約一千億日圓（約合新台幣二百五十億元）的基金用作獲取國內外優秀研究者的費用。這已寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。