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婚期確定卻爆震撼彈！日本真子公主壓力過大患PTSD

香港01 / 記者成依華／報導
圖為2019年10月22日，日本真子公主於皇居出席儀式。 路透社
圖為2019年10月22日，日本真子公主於皇居出席儀式。 路透社

日本皇室真子公主10月1日正式宣布與小室圭的婚訊，但她的精神健康問題也引來關注，當地傳媒引述宮內廳指，真子公主處於創傷後壓力症候群（PTSD）的狀態。

共同社報導，據宮內廳所指，真子公主因輿論關係患有創傷後壓力症候群。

真子公主2017年就宣布要與大學同學小室圭訂婚，但之後傳出男方家庭欠債等消息，備受輿論壓力，兩人的婚事一直延期。

宮內廳指，真子公主目前處於「複雜性PTSD」的狀態，指她當初預定在2020年結婚，但之後因疫情等關係，一直慎重考慮婚期，期間她、家族成員、男方家庭一直遭受誹謗中傷，令真子公主精神受創，感受到「複雜性PTSD」的痛苦。

宮內廳指，由於真子公主無法忍受這樣下去，其父親文仁親王與親王妃紀子在商量後，就真子的婚事作出決定。

真子10月26日結婚

日本宮內廳在10月1日宣布，真子公主和小室圭將於10月26日結婚。他們將於當日提交結婚登記，並會見記者。他們將不會按照皇家傳統舉辦結婚相關儀式，真子不會接受原本或高達1.5億日圓（約新台幣3760萬）的「嫁妝」。

真子公主在2020年11月時已表達結婚的強烈意願，指結婚「是生活下去的必要選擇」。文仁親王之後在同月舉行的生日記者會上表示「認可」真子公主的婚事，但同時認為並沒有得到很多國民的理解。

日本真子公主未婚夫小室圭從美國返回日本。 美聯社
日本真子公主未婚夫小室圭從美國返回日本。 美聯社

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文章授權轉載自《香港01》

日本皇室 結婚 小室圭 真子公主

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