布林肯：美歐都看到中方令人不滿的貿易行為

美國國務卿布林肯30日表示，美國與歐洲盟友同樣看到中國大陸在貿易與商業行為上令人不滿之處，美國將持續就相關問題與中方接觸，若與歐洲盟友一道，更有機會看到中方改變作為。

另針對北韓28日試射飛彈，布林肯(Antony Blinken)表示，美國正在評估北韓的目的與行動，並關切北韓一再違反聯合國安全理事會相關決議，「我認為這些行為導致更多的不穩定和不安全。」

布林肯表示，美國的北韓事務特使金星容(Sung Yong Kim)正在和日本與南韓官員積極對話處理中，尋求適當降低風險的措施。

美國和歐盟的「美歐貿易和科技委員會」(U.S.-EU TTC)在美國匹茲堡召開首次會議，布林肯和商業與貿易高層均與會，聯合聲明雖未直接點名中國，但他30日舉行記者會表示，中方補貼國有企業、強制技術轉讓、竊取智慧財產權，以及其他不允許公平競爭的扭曲作為，美國與歐洲同樣不滿。

「我們當然會在這些問題上，與中國接觸。」布林肯表示，歐洲夥伴也是如此，只要通力合作，就更有機會看到中國大陸改變作為。

布林肯說，中國大陸在包括美中第一階段貿易協議中做出持續性承諾，願購買一定商品，中方應當信守承諾；此外，中國大陸對美國在內的所有貿易與投資，必須在一個不傷害美國和盟友的工人與企業的方式中公平進行。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)28日才抨擊，中國大陸並未遵守美中第一階段貿易協議的採購承諾，中方對美國波音公司數百億美元的採購訂單遭北京從中作梗。

布林肯說，要與歐洲合作形塑未來的規則和標準，當世界上近半的國內生產毛額(GDP)能依據共同民主價值觀行事，力量強大。

這是美國與歐盟的「美歐貿易和科技委員會」(U.S.-EU TTC)首次會議，布林肯、雷蒙多和美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)與會；這也是美國15日宣布技術支持澳洲打造核動力潛艦艦隊，造成美歐關係緊張以來，雙邊高層官員首次會晤。

英國金融時報報導，布林肯呼籲美國與歐洲在可能構成國安風險的企業領域，強化訊息共享機制。

布林肯表示，華府與布魯塞爾在共享訊息可以做得更多且可能更好，能正確與歐洲同行即時分享訊息的機制至關重要。