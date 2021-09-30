關係仍緊張 美中兩國舉行軍事高層對話

本周二和周三，美國國防部負責中國事務的助理部長邁克爾·蔡斯（Michael Chase）與中國人民解放軍國際軍事合作辦公室副主任黃學平少將通過視訊共同主持了第16次美中防務政策協調對話會。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校周四在國防部例行記者會上表示，「雙方就兩國兩軍關係和共同關心的問題深入交換意見」。

他表示，「由於美方不斷對華挑釁遏壓，致使中美兩軍關係面臨著不少困難和挑戰，但兩軍之間始終保持著溝通」。

吳謙在記者會上表示，中國發展兩軍關係的原則是「中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯」。他說：「我們歡迎溝通、樂見合作、直面分歧、反對脅迫。」

美國國防部發言人麥納斯（Martin Meiners）在一份聲明中指出，此次會議是拜登-賀錦麗政府持續努力，通過與中國保持開放的溝通渠道，負責任地管理美國與中國競爭的重要一部分。

他還表示，雙方在會談中就影響兩國防務關係的一系列問題，進行了「坦誠、深度和開放的討論」。

麥納斯指出，「雙方重申了保持溝通渠道通暢的共識。美方還明確表示，美國致力於與印太地區的盟友和夥伴一起維護共同的原則」。

中國和美國之間正面臨著幾十年來最嚴重的緊張關係，雙方在貿易、技術、人權和中國在南中國海的軍事活動等問題上存在著矛盾和分歧。

兩國軍方關係存在著深深的不信任。美國指責中國大幅度提升軍力時嚴重缺乏透明度。

中國對於華盛頓方面以海上航行自由之名向中國實際控制的島嶼附近派遣軍艦通行以及美國支持台灣的做法深感不滿。

美國總統拜登上任之後延續了上屆政府的對華強硬路線，但是他一直尋求與北京實現更好的溝通和交流。今年8月，路透社曾獨家報導稱，當月，美國國防部負責中國事務的助理部長蔡斯與解放軍國際軍事合作辦公室副主任黃學平少將利用美中國防電話鏈接舉行了安全的視頻會議。中國國防部新聞發言人吳謙周四在新聞例會上證實了8月雙方曾舉行過視訊通話。

本月早些時間，美國《華盛頓郵報》報導稱，美國前總統川普任內最後3個月，由於擔心川普可能在大選失利時和選後引發與中國的戰爭，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾兩次致電中國共產黨中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成，向對方保證兩國不會突然開戰。一次發生在2020年10月30日，美國總統大選前四天；另一次則是在2021年1月8日，就在川普支持者闖入美國國會大廈引發騷亂後的兩天。

本周二，米利在出席美國參議院軍事委員會聽證會時表示，軍方間的溝通對於防止擁有核武器的大國之間的戰爭至關重要。

中國方面沒有對美國媒體報導出的有關米利同李作成通電兩次的新聞做出回應。

中國國防部新聞發言人吳謙周四還在例行記者會上表示，美國、英國、澳洲以租借、出口、聯合研發等任何形式開展核潛艇合作，都將嚴重加劇地區軍備競賽。他說：「中方敦促三國摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，撤銷開展核潛艇合作的錯誤決定，多做有利於地區和平穩定和發展的事，而不是相反。」

（美聯社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】