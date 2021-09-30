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北韓試射核導彈 東北亞將成軍備競賽？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
北韓試射可能攜帶核彈頭的超高音速導彈「火星八號」，可能引發東北亞區域的動盪。(photo from Wikimedia)
北韓試射可能攜帶核彈頭的超高音速導彈「火星八號」，可能引發東北亞區域的動盪。(photo from Wikimedia)

北韓近期聲稱試射新型超高音速導彈成功，這類戰略武器通常意味著有攜帶核彈頭的能力。北韓這次試射的Hwasong-8是當局提到的5年軍事發展計畫內，五大重要武器之一。有航太專家提到，北韓導彈HGV技術能力不比美、俄、中，但仍能製作瞄準日韓的短程導彈。應對緊張的區域關係，韓國此前早就加碼五年國防預算，為的就是軍備競賽。

北韓五年軍事發展計畫

根據《英國廣播公司》報導，北韓聲稱，他們28日試射的新型超高音速導彈Hwasong-8（韓文是火星八號）成功，官媒提到，這是北韓五年軍事發展計畫中的五大新武器之首，帶有重要的戰略用途，這類武器通常能攜帶核彈頭，雖然官媒強調，這是增加國家必要的自衛能力，但顯然違背國際制裁的約定：北韓不能發展攜帶核武的導彈。

超高音速導彈顧名思義，擁有比普通導彈更快、更靈活的能力，很難被導彈防禦系統攔截，具備這類技術的國家包含美國、俄羅斯、中國與印度等，如今北韓積極想加入這些軍武大國的行列。

而這已經是北韓本月第三次的軍武試驗，發展武力的意圖昭然若揭，美國一直呼籲北韓放棄核武，但平壤當局和拜登政權關係還是充斥緊張，左耳進、右耳出的機率不小，北韓也針對南韓近期試射的潛射彈道導彈（與潛射巡航導彈稍有不同，這類也能攜帶核彈頭）感到不滿，認為美國與其他國家是雙重標準，在北韓眼中，南韓試射也算是一種挑釁，為何不允許北韓研發自衛武器？

南韓嚴陣以待

據印度斯坦時報報導，韓國航太導彈專家張永根認為，北韓HGV技術還無法比肩前述國家，目前可能只能針對日韓的短程導彈。不過，南韓參謀長安慰道，北韓還處於早期發展階段，要落實在實戰應用沒那麼快，當前美、南韓還有能力探測與攔截。

雖然不認為北韓已具備高超的攜帶核武導彈能力，但南韓並未放鬆，另據《NK新聞網》報導，南韓此前也提出新的五年軍事計畫，國防預算總額一路增加、5年內增加120億美元以上，單年總額（2026）據傳超過600億美元，研發部門的預算平均增幅為65%，飆漲的軍費開支受到部分反彈，但如國防專家、漢南大學教授楊宇所說，南韓唯有掌握強悍的導彈技術，才有與北韓談判的資格，備而不用的軍備競賽勢在必行。

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