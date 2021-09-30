金正恩表態「十月重啟兩韓熱線」！批美國敵視變本加厲

朝鮮半島近日局勢緊張，北韓當局又不斷進行軍事試驗，不過30日傳出北韓領導人金正恩「釋出善意」、表態願意在下個月恢復兩韓熱線。

北韓官媒「朝中社」30日報導，朝鮮國務委員會委員長金正恩29日出席第14屆最高人民會議的第5次會議時發表談話，稱「下個月將重啟兩韓熱線的聯絡渠道」。金正恩稱「全民族希望兩韓關係修復、和平紮根，北韓將於十月初重啟聯絡渠道」。

此外，針對南韓總統文在寅先前提出的朝鮮半島終戰宣言建議，金正恩強調「在宣布終戰之前，有關各方應互相尊重、摒棄偏見和有失公正的雙重態度，取消敵對政策。這是北韓的一貫要求，也是兩韓改善關係、開啟光明未來而需要解決的重大課題」。

此外，金正恩還在演說中批評從美國新拜登（Joe Biden）政府掌權後8個月來的表現可知「美方對北韓的軍事威脅和敵對政策毫無變化、甚至變本加厲」。