以工作威脅受害者就範 剛果女性遭WHO人員「性剝削」

世衛組織（WHO）周二（9月28日）公布了獨立調查委員會的最終報告。報告涉及2018年到2020年間該組織的援助人員在剛果民主共和國爆發伊波拉疫情期間受到的性侵指控。調查人員記錄了超過80起性侵個案，受指控的包括20名世衛組織工作人員。

2020年10月，「新人道」（The New Humanitarian）組織和湯臣路透基金會（Thomson Reuters Foundation）發布調查報告，披露至少有30名剛果女性指控世衛組織的男性工作人員對她們進行性剝削和虐待。

受到指控是不僅是世衛組織，還有聯合國兒童基金會（UNICEF）、國際移民組織(IOM)，以及樂施會（Oxfam）、醫生無國界（MSF）、世界展望會（World Vision）、國際醫療行動聯盟（ALIMA）等非政府組織的工作人員。共有51名女性提出了性剝削指控。

「首先我要對受害者和幸存者說的是……我無比抱歉」，世衛組織總干事譚德塞在調查報告發布會上表示，「我的首要任務是不為犯罪者開脫，而是追究其責任。」世衛組織非洲地區主管穆迪（Matshidiso Moeti）稱，該機構對調查的結果感到「慚愧、震驚和痛心」。

報告沒有披露被指控的共83名當事人的身份。他們中既有剛果公民，也有外國人。在21起個案中，調查人員可以肯定，作案人是伊波拉疫情期間WHO抗疫應對行動的雇員，包括醫務和管理人員。

弱勢無助的受害者

報告指出，大部分被控者是臨時受雇於世衛組織的剛果當地工作人員。他們利用自己的職權脅迫女性進行性交易。獨立調查委員會訪問了數十名女性和十多名男性，他們稱自己曾賣身換取工作機會或更高薪酬。另有9名女性稱受到性侵，29人非自願懷孕。

一名受害者對德國之聲表示，「其中就有一個……外國人。如果你對他就範，就能馬上得到一份工作」。她說，自己一開始是伊波拉治療中心的衛生員，一個月後就被提升為醫療站主管。

同時有人報導，在拒絕性交易後被解雇。

這份長度為35頁的報告描述了受害者所承受的創傷，並突出了在應對最近一次伊波拉疫情的過程中「性剝削和性虐待事件的規模」。報告還指出，受害者「在遭遇如此凌辱的經歷之後，沒有獲得應有的支持和幫助」。

報告指出，國際組織的工作存在「明顯的結構性缺陷」，對發生性剝削和性虐待的風險準備應對不足，受害者得到的印象是，作案人不會從其雇主那裡受到任何懲罰。

（美聯社、法新社）

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