民調：若遭大陸攻擊 逾四成美國人支持協防台灣

由非營利性質、無黨派的美國歐亞集團基金會（EGF）設計並於今年8月27日至9月1日進行的問卷調查結果顯示，58.3%的受訪者認為美國應該加強參與氣候變化、人權和移民等議題的談判。21.6%受訪者則認為美國應該減少參與，20.1%沒有意見。

在2168名受訪者中，42.3%認為美國應該裁減在歐洲、亞洲和中東的駐軍人數，減少對這些國家的防務承諾，並將地區安全責任逐步轉移給盟國。

路透社在周三報告正式發布前審視了內容後發現，32.3%的受訪者認為美國應該維持或加強在海外的駐軍，25.5%受訪者沒有表示意見。

該份民調報告撰寫人之一、歐亞集團基金會資深研究員漢納（Mark Hannah）表示，過去兩年間，認為美國外交政策應該更多地關注國內而非海外民主建設的美國人數增多。

「我們收集數據的期間，美國正從阿富汗撤軍，通過軍事手段建設國家和推動民主的失敗令人震驚。」他認為，這或許可以解釋此次調查中希望促進國內民主的願望提升。

最後一名美國士兵在8月30日撤離阿富汗，由此結束了在阿富汗近20年的軍事行動。2001年9月11日，基地組織對美國發動恐怖襲擊，時任美國總統布希發動反恐戰爭，在阿富汗打擊庇護基地組織的塔利班（或譯神學士）。

逾四成受訪者支持保衛台灣

這份旨在探索美國外交政策的問卷也問道，「若台灣遭受中國攻擊，美國軍隊是否該保衛台灣」。結果顯示，42.2%受訪者認為美國應保衛台灣，16.2%表示反對，41.6%則不確定若中國犯台美國應如何應對。

歐亞集團基金會在問卷分析報告中指出，自1979年美國承認一個中國以來，對台灣一直採取「戰略模糊」的策略，提供台灣軍事武器，但不明確表示會協防台灣。中國的實力增長則引發了關於這一政策是否明智的辯論。支持美國協防台灣的人士認為，台灣是一個重要民主盟友，其戰略位置可以防止中國向印太地區擴張，而且台灣也是寶貴的貿易夥伴，生產半導體和其他重要電子產品。

雖然多數美國人認為美國應該在軍事上做出回應，但民主黨人和共和黨人的看法存在分歧。從民調結果來看，50.6%的共和黨受訪者認為美國應該保衛台灣，民主黨則只有39.4%表示贊成。

問卷調查結果還發現，40.3%受訪者希望維持美國目前的軍費，38.6%希望縮減軍費，16.4%則希望增加。此外，62.6%受訪者支持恢復與伊朗的核談判，並尋求達成防止伊朗發展核武器的協議。37.4%受訪者則反對談判，並贊同以經濟制裁向伊朗施壓，以阻止其獲得此類武器。這份問卷的誤差率為正負2個百分點，置信水平95%。

（路透社、歐亞集團基金會）

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