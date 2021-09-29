訂婚後等了4年 日本宮內廳：10月1日發表真子公主婚訊

日本宮內廳29日傍晚宣布，預定10月1日發表真子公主結婚訊息，她將和大學同學小室圭共結連理。

29歲的真子公主是秋篠宮文仁親王的長女，2017年宣布和小室訂婚，隨即爆出小室母親的欠債醜聞，婚事因此延宕，小室也赴美進修，27日返回日本。

秋篠宮每周五舉行例行記者會，因此預定於10月1日發表真子婚訊，並說明婚事細節，包括不舉行儀式，向天皇王后報告，以及真子公主可能不會領取津貼等。

【中央社／東京29日專電】

有關日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王將與「內定婚約」者小室圭結婚一事，掌管皇室事務的宮內廳正在協調，預定10月1日正式宣布真子和小室圭的婚訊。

日本電視台新聞網（NNN）報導，相關人士透露，真子和小室的婚事，宮內廳預計10月1日正式宣布，目前還在進行最後的協調。

預計兩人結婚的相關儀式、婚禮等都不舉辦，真子出嫁前要向日皇德仁、皇后雅子道別一事，可能由真子單獨以非正式的方式進行。

報導說，10月1日宮內廳正式宣布兩人的婚訊，除了婚事、兩人一同出席記者會的日程等，有關不舉辦婚禮、不給予補助金（一時金）等事，秋篠宮家的親近幹部、宮內廳長官將做說明。

現年29歲、10月23日將過30歲生日的真子與小室同齡。兩人於2017年宣布訂婚後，被週刊雜誌陸續爆料小室的母親和前未婚夫有金錢糾紛。宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，至今訂婚儀式都尚未舉辦。小室於2018年8月赴美攻讀法律，前天返國。

先前有日媒報導說，因考慮到民眾批評小室母親的金錢糾紛等輿論，預料女性皇族結婚的相關儀式將不舉行，婚禮也不舉辦，這將創下日本皇室二戰後首例。婚後真子依法將脫離皇籍，不再是皇室成員，將隨小室赴美國定居。

依法律規定，真子婚後脫離皇籍時可獲一筆補助金（一時金），以維持前皇室成員的品位。以真子身為內親王的身分，最多可領1億5250萬日圓（約新台幣3863萬元），但因補助金的財源來自稅金，真子已表示不領取。