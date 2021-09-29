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美國將軍米利：與中國密電是受高層指示

德國之聲 / 德國之聲

美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）周二（9月28日）出席參議院軍事委員會聽證會，為他在特朗普任內與中國軍方通電話做出辯解，稱這是其職責所在，且曾將此事告知特朗普政府的高階官員，並未繞開非軍方的領導層。

米利表示，他知道特朗普沒有攻擊中國的計畫，他的職責是向中方傳達的信息是一致的，也就是要緩和局勢，但該行為被共和黨議員抨擊「叛國」，並呼籲拜登解雇米利，但拜登日前曾經對外表示，他對米利表示信任。

米利解釋，這些電話是他確保戰略穩定任務的一部分。他在聽證會上解釋，首次與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長李作成的通話，是在時任國防部長埃斯珀的指示下進行，第二次則是應中方要求，並與時任代理國防部長米勒的辦公室協調。

米利表示，兩次通話均有多人在場，第一次通話有8人在場，第二次則有11人在場，他同意提供他們的姓名和職務。並坦承，曾與《華盛頓郵報》的作者鮑勃·伍德沃德談過，該書揭露了米利2020年10月30日和2021年1月8日與李作成進行所謂 「秘密」通話，並稱米利曾承諾，如果他接到攻擊命令，將首先警告中國。

延伸閱讀：拜登為參聯會主席辯護 米利稱行為屬正常職責

米利說，這些通話對美國政府官員而言不是秘密，他是根據特朗普的一些高級助手的指示行事，以緩和緊張局勢。他並承認，在美國的情報顯示北京擔心發生襲擊後，他試圖發出「我們不會襲擊你們」的信息。

共和黨參議員丹沙利文（Dan Sullivan）對米利提出質疑，並影射他若在中國做類似行為會被處決，沙利文說：「若中國人民解放軍的首長給你打電話說，『嘿，我們准備入侵台灣』，然後（中國國家主席）習近平發現這件事，他就會被槍斃。」

「他是個瘋子」

米利還承認，今年1月8日曾和國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通話，據《華盛頓郵報》報道，裴洛西曾問米利，有什麼保障措施可以防止「不穩定的總統」發動核武。根據報援引的通話記錄顯示，佩洛西對米利說，「他是個瘋子。你知道他瘋了」。

米利向國會表示，裴洛西曾在1月8日向他詢問特朗普的行動是否可能導致意外的核導彈發射。他的回答是向她保證有保障措施，並補充說：「我沒有資格確定美國總統的心理健康狀況。」

前總統特朗普在聽證會後發表稱：「如果這些說法屬實，米利應該被解雇」，他調侃米利稱：「難怪阿富汗撤軍是這樣一場災難。米利『將軍』把所有的時間都花在了與這些和寫假書的作家的談話上。」

與民主黨人結成黨團的獨立委員會成員、參議員安格斯·金（Angus King）則誇贊米利，並說：「我認為他為國家提供了重大幫助。」軍委會主席、民主黨籍參議員傑克·裡德（Jack Reed）也告訴記者，緩解國際緊張局勢是米利工作的一部分。

在阿富汗保留2500士兵？

軍委會聽證會當天的另個焦點是美國從阿富汗撤軍，導致塔利班再度掌權的議題。出席的軍方高層除了米利，還有國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie），兩人表示，曾建議讓約2500名士兵留在阿富汗以穩定局勢，但這與拜登之前的說法不一致。

今年8月中，拜登接受ABC電視采訪時，主持人問及高級軍事顧問曾建議不要從阿富汗完全撤軍，並保留2500名士兵，拜登對此否認。

米利拒絕透露他給拜登的建議，當時拜登正考慮是否遵守特朗普政府與塔利班達成的協議，即在2021年5月前將美國駐軍全部撤出，結束2001年10月開始的美國戰爭。奧斯汀也拒絕透露他對拜登的建議。

米利被追問時告訴委員會，他個人認為至少需要2500名美軍來防止喀布爾政府倒台集塔利班奪權。麥肯錫也說，他同意米利的觀點，即在那裡保留一支部隊可以使喀布爾政府保持完整。

長達6個小時的聽證會，標志著拜登的高階將領即將面臨國會對撤軍的一連串檢討。該聽證會召開前，參議院軍事委員會共和黨首席成員殷荷菲（James Inhofe）曾要求奧斯汀提供撤軍的相關資訊，包括8月26日機場爆炸事件，及在阿富汗留下的美軍軍械，以及拜登政府未來的反恐計畫。

（路透社、美聯社等）

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