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呼籲北京恢復人權對話 歐中對話談及台灣

德國之聲 / 德國之聲

歐盟外交及安全政策代表博雷爾（Josep Borrell）在周二（9月28日）的視頻會議中向中國外交部長王毅表示，人權是中歐關系中的關鍵議題，而台灣和AUKUS條約也在談話中被提及。

在王毅與博雷爾於週二共同主持的第十一輪歐中高級別戰略對話裡，博雷爾指出，雖然歐盟與中國分歧仍然存在，但雙方需要繼續在一些重要領域進行深入交流。在談話中，博雷爾並強調了歐洲印太戰略的包容性和合作性質。

博雷爾鼓勵中歐雙方就人權問題進行接觸，並恢復「中歐人權對話」。他說希望雙邊人權論壇能夠在未來三個月內舉行，並稱這將是「解決歐盟和中國之間分歧的關鍵」。

在台灣議題上，博雷爾表示歐盟持續堅持其「一個中國」政策。他說，台灣是理念相近的重要經濟伙伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，但「不會承認其國家地位」。

對此，台灣中央社報道，歐盟「一中政策」與中國的「一中原則」不同，並預計歐盟將與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係。

博雷爾補充道，他與王毅還討論了新疆和香港的局勢。但新華社的摘要中並未提及與人權和台灣有關的討論。新華社報道強調博雷爾贊賞中國不再新建境外煤電項目的決策，並「願繼續同中方加強抗疫、氣候變化和生物多樣性保護等合作。」

歐中討論新聯盟

對於澳英美聯盟 (AUKUS)，博雷爾的總結僅表示歐盟「歡迎」美國總統拜登和法國總統馬克龍就AUKUS問題發表的聯合聲明，並表示他自己也與美國國務卿布林肯針對AUKUS議題進行了一場「富有成效的交流」。23日，博雷爾曾與布林肯會面，兩人重申美國與歐盟堅定的伙伴關係。

王毅則警告博雷爾，AUKUS有三大隱患，分別是「冷戰回潮」、「軍備競賽」以及「核擴散」，將破壞東盟國家建立東南亞無核區的努力。中國官媒新華社報道，王毅說：「我們敦促三國順應時代潮流，在地區和平與穩定中發揮建設性作用。」

（綜合報導）

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