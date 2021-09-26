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立陶宛警告小米手機資安風險 德國展開調查

中央社 / 柏林26日專電
立陶宛政府認定中國小米手機有資安風險，建議消費者棄用。路透
立陶宛政府認定中國小米手機有資安風險，建議消費者棄用。路透

立陶宛政府認定中國小米手機有資安風險，建議消費者棄用，引起德國政壇的重視，德國電信主管機關決定展開調查。

立陶宛國家網絡安全中心21日發布報告，在歐洲販售的小米Mi 10T 5G型手機內建審查功能，可偵測「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」等用語，立陶宛國防部副部長阿布克維休斯（Margiris Abukevičius）建議民眾不要買新的中國手機，如果已經買最好盡快丟掉。

立陶宛的警告受到德國政壇關注。社會民主黨（SDP）負責數位政策的國會議員齊默曼（Jens Zimmermann）告訴「商報」（Handelsblatt），立陶宛當局的發現令人擔憂，他要求負責電信設備檢測的聯邦資訊安全局（BSI）「馬上」展開調查，尤其要澄清「是否將審查結果通報中國相關單位」。

德國另一執政黨基督教民主黨（CDU）議員辛潘斯基（Tankred Schipanski）也呼籲電信主管機關進行調查，他並推測立陶宛正與歐洲各國政府分享相關訊息。

針對立陶宛的警告，德國聯邦資訊安全局證實已展開調查。一名發言人告訴「德新社」（DPA），聯邦政府機構購買的工作用手機沒有小米、也沒有其它中國品牌，不過無法排除政府員工用自己買的小米手機從事公務。

立陶宛的警告讓外界憂心中國手機的資安風險。專精科技和網路安全的柏林智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung）專家賀平希（Sven Herpig）表示，中國手機內建審查軟體「可以理解」；但問題是在歐洲販售的機種為何審查功能只是關閉，而非完全放棄，因為如果只是關閉，就有手機軟體更新時重新啟動的風險。

賀平希說，中國手機內有意料之外的功能或不安全的印象如果固定下來，對有意在歐洲市場生根的中國手機廠商將有負面影響。(編輯：韋樞)

立陶宛 德國 民主黨 小米

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