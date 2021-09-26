捷克大規模出售二戰防御工事 

1930年代末，當時的捷克斯洛伐克在與納粹第三帝國的交界地帶建起龐大防御工事網。雖然，這些工事直到1938年9月仍未竣工，但同邊境地區的山脈相結合，在納粹將領們眼裡，它們仍構成一巨大障礙。

當時，布拉格政府發起總動員，征召了110萬士兵，武裝力量已做好作戰准備。然而，英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）和法國總理達拉第（Edouard Daladier）還是於1938年9月29日至30日在慕尼黑與希特勒達成一項協議。協議規定，捷克斯洛伐克必須將與德國接壤地區幾乎全部割讓給第三帝國。大量德國少數民族居住在該地區。

由此，捷克斯洛伐克邊境防御工事差不多皆盡落入納粹之手。而沒有了它們，國家在軍事上無能為力，使得納粹軍隊於1939年3月15日輕易佔領「捷克共和國的其余部分」。吊詭的是，1945年春，這些防御工事竟成為德國佔領者的工具，阻擋蘇聯紅軍。沿著要塞的戰鬥大大減緩了蘇軍推進速度，奪走了成千上萬紅軍官兵的生命。

2000年以來，作為捷克斯洛伐克法理繼承者的捷克共和國的軍隊逐步放棄這一防御工事網。該國國防部新聞局的斯科拉（Petr Sykora）在接受德國之聲采訪時解釋說，這些防御工事可轉讓給地方上，也可出售給個人。他告知，「我們的領土上共登記有4993個戰前時期的小型戰鬥掩體」。

無軍事價值

斯卡拉指出，鑑於它們今天已不再有任何軍事意義，幾乎三分之一的工事已經易主。他說，「每年都有數十個設施作了所有權意義上的交易。到目前為止，我們已轉讓或出售了1767個輕型碉堡、112座重型防御工事。」

捷克軍隊有意出售幾乎所有防御工事，或免費提供給地方政府使用。斯科拉表示，「軍隊將只保留若干設施自用，例如用作儲藏室」；或者，留下一些較大的碉堡，比如，原因是，那裡有一個監測核爆炸的地震台。

銷售數量年年增加

捷克軍隊網站上待售防御工事數量年年增加。斯科拉透露，售價通常在1000到幾萬歐元之間。最常見的是俗稱諾皮克（Ropik）的小地堡。在一些特別有吸引力的地區，例如南摩拉維亞米庫洛夫（Mikulov）周圍的葡萄種植區，包括地產在內，這種地堡能以4倍價格出售。

因是公開拍賣，最終售價可能會更高。盡管如此，購買熱情只增不減。國防部新聞局另一工作人員告知，「目前的報價包括了前邊境防御工事裡的22個」。

旅游熱點

一些設施修葺一新，用作博物館，頗受捷克國內外游客歡迎。吸引了最多訪客的是位於同波蘭接壤的蘇台德山脈腳下克拉利基（Kraliky）北郊的胡爾卡炮台。

捷克斯洛伐克防御工事志願社區負責人拉邦（Martin Rabon）告訴德國之聲，僅今年7、8兩個月，該炮台就分別迎來2萬多名游客。他指出，很大原因也在於，該炮台位於布拉格和多爾尼莫拉瓦（Dolni Morava）滑雪區之間的主干線旁，是唯一一個全年向游客開放的前二戰防御工事。他領導的這個志願者組織已工作了30年。

獨一無二的紀念標志

拉邦原則上不反對將這些二戰防御工事出售給私人，但指出，有些工事無法抵達，而且相關所有權問題往往未能澄清，因此，對個人來說，「買這樣的東西是荒唐的」。一段時間來，找他征詢意見的有意購買者越來越多。他稱，「我們建議潛在買家首先要確保相關設施周圍的土地權。」

另有一些工事，例如，拉邦所領導的捷克斯洛伐克防御工事之友會也一並照看的布達要塞，已成為捷克共和國文化古跡。拉邦說：「作為整體，該防線不是受保護建築，因此，軍隊放棄那些堡壘是合乎邏輯的。但這些獨特紀念標志的未來命運必須得到確保。因為，它們是1930年代後期捷克人保衛共和國的愛國熱忱的見證。」

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