德國後梅克爾時代 聯盟黨恐丟主掌權

德國議會大選26日開投，按照選前民調來看，後梅克爾時代的德國聯邦議會風向難定論！梅克爾領軍三屆的黑紅聯盟（聯盟黨與社民黨的聯合政府）要拆夥，儘管梅克爾積極力推同黨繼承者拉舍特，但民調顯示社民黨的舒爾茨領先，本屆德國選民普遍更在意環境議題，讓綠黨選前氣勢高漲，究竟最後聯合政府會是中偏左派的紅黃綠或保守派的黑黃綠，甚至是別的組合都還很難說。

舒爾茨民調領先

德國當地新聞網報導，德國議會大選會在26日開始投票，共計6040萬的合格選民，他們會投下兩票：一票投選區候選人、一票投黨，最後席次會在兩種結果加總後決定，並由議會席次人數較多的黨派有組閣的提案優勢，過半來組成聯合議會。

當前是梅克爾領軍的三屆黑紅聯盟，黑是指梅克爾本身所處的聯盟黨，黨派政治光譜稍微偏保守派，紅則是支持率一直不低的社民黨，而黑紅聯盟本屆看來很難再達共識，社民黨推出的舒爾茨是特別具有渲染力的候選人，從民調來看舒爾茨支持度最高，很可能轉換政治傾向，這也是梅克爾最後助選期限時，頻頻出面替自家黨派的拉舍特站台的用詞，梅克爾認為，只有讓拉舍特掌權，德國才會維持穩定，而這是現今德國最需要的。

這幾個月的民調其實也不是一直由舒爾茨領先，只是近期拉舍特聲勢越來越低，不只社民黨，連綠黨聲量都節節上升，拉舍特很可能打出一場聯盟黨史上最糟的敗仗，綠黨聲勢高漲與德國選民關注環境議題有關，綠色議題可能是選舉的關鍵。

聯合政府難組

不過，根據《英國廣播公司》報導，選舉關鍵與民調都很直觀，但結局卻很難定論，因為德國本身就是個多政黨組成的聯合政府，而當前各黨派的方針都有點分歧，光說重視綠色議題的黨派，在氣候變化上付出不少心力的自民黨支持度也上升，但他們卻與綠黨在很多細項難達共識，更遑論政治光譜意見分歧的其他大黨派。

所以德國選民現在聊政治多會提到「紅綠燈」、「牙買加」、「德國」等詞彙，意思是聯合政府的政黨排列組合，如紅綠燈就是中偏左派的社民黨（紅）／自民黨（黃）／綠黨（綠），牙買加國旗是黑黃綠，代表著保守派主政的聯盟黨（黑）搭上自民黨與綠黨，還有最難成行的德國黨（黑聯盟黨、紅社民黨、黃自民黨），會有這麼多可能，也印證本屆聯合政府有多難組！

【更多精采內容，詳見 】