科索沃邊境爆衝突 控鄰國塞爾維亞霸凌

東歐的科索沃雖已獨立，但鄰國塞爾維亞仍持續刁難。科索沃邊境25日爆發衝突，2個邊境的檢查站遭到塞爾維亞攻擊，科索沃總理庫爾蒂不滿表示，塞爾維亞正試圖發動國際衝突。科索沃自2008年獨立後，雖已受到聯合國與多數國家承認，但塞爾維亞至今仍不願承認，因此北約在科索沃仍駐有部隊，隨時防止衝突發生。

科索沃與塞國爆衝突

根據《半島電視台》報導，塞爾維亞25日攻擊科索沃境內的邊境車輛檢查站，讓科索沃總理庫爾蒂指控塞爾維亞試圖發動大規模攻擊，內政部長維克拉也發文批評，指出塞爾維亞這樣做是恐怖主義所為。

《半島》提到，科索沃近幾日的局勢相當緊張，由於政府是由境內占多數的阿爾巴尼亞人掌握，但隔壁的大國塞爾維亞一直想要統一科索沃，以解救科索沃境內的少數塞爾維亞裔同胞，因此持續會對科索沃進行騷擾，而這次是因為科索沃政府對於塞國入境的車輛增加限制而引發民眾不滿。

塞爾維亞野心昭彰

《斐濟時報》提到，塞爾維亞則趁著科索沃境內塞裔民眾抗議，跟著搧風點火。上週五，塞國軍隊的直升機也在科索沃邊境盤旋，戰機也在1天內兩度飛到科索沃邊界附近，讓科索沃境內的塞爾維亞人感到雀躍。但庫爾蒂警告，這都是危害和平、干涉內政的行為。

南斯拉夫解體後，主要是由塞爾維亞繼承大部分領土，其他則有科索沃、波赫等國家紛紛獨立，但後來塞爾維亞想再次統一前南斯拉夫的領土，加上巴爾幹地區的種族、宗教相差甚大，也引發一系列戰爭。

科索沃至今仍不受塞爾維亞承認，因此境內仍有北約維和部隊駐防，避免塞國揮軍攻打。

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