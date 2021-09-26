普丁稱選舉公平 俄民眾仍上街抗議

普丁選舉勝利，仍難安定民心！俄國大選上周落幕，普丁在國會450席中贏得324席，因此他在25日發表談話稱，選舉過程非常公平、公正與公開。但反對派不滿表示，各地都有選舉違規與舞弊情形發生，25日有近千人在首都莫斯科抗議選舉不公。

制度影響選戰結果

根據《半島電視台》報導，普丁25日與國會各黨高級代表談話時表示，俄國的選舉是公開舉行，嚴格按照法律辦理，而且國會的反對黨數量也比過去多，因此對於俄國發展民主的過程是非常好的進展。話雖如此，普丁所屬的統一俄羅斯黨仍獲得國會杜馬議會下院450席中的324席。

統一俄羅斯黨的得票率為49.85%，比2016年的54.2%下降近5%；排名第2的是反對黨俄羅斯共產黨，拿下18.9%的選票，但因為選舉制度的關係只有拿下57席。另外，反對黨質疑選舉時充斥舞弊，因此要求重新驗票；莫斯科也有近千名民眾上街頭，抗議普丁政府欺騙人民。

電子投票舞弊堪憂

據《曼谷時報》報導，雖然俄國警察高規格看待這場抗議，出動大批警力布置障礙物，囚車也隨場待命，不過抗議最終和平落幕，並未有人遭到逮捕；警方也以大聲公播放音樂，試圖將現場發表演說的共產黨群眾的聲音蓋掉。反對派擔心，政府打算將電子投票從莫斯科推廣到全國，恐讓選舉舞弊的情況更嚴重。

另外《歐洲新聞網》提到，俄國知名反對派領袖納瓦尼至今仍被普丁關在監獄，普丁還曾不願讓納瓦尼接受治療，使他的健康狀況惡化。

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