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別放棄阿富汗女權！ 馬拉拉懇求世界

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
聯合國認為，國際社會應對阿富汗女權做出實際協助。（阿米娜·穆罕默德推特截圖）
聯合國認為，國際社會應對阿富汗女權做出實際協助。（阿米娜·穆罕默德推特截圖）

最年輕的諾貝爾和平獎得主馬拉拉懇求世界，不要放棄保護阿富汗女性權利。日前塔利班（Taliban，或譯「神學士」）表示，將開放男性高中專校、但女性沒有相應的計畫，引發各界擔憂女性教育權利倒退。聯合國因此呼籲支援當地人道主義需求、加強對當地民生產業的投資，避免女性權利開倒車。

馬拉拉伸張女性權益

最年輕的諾貝爾獎得主馬拉拉在塔利班初次統治阿富汗地區時，曾發表演說、質疑塔利班為何能夠剝奪女性基本權利與受教權，引發各界報導後，展開一系列女性教育權利相關的文章寫作，在 2012 年放學離校時，她遭塔利班槍手暗殺，並在 2014 年成為諾貝爾和平獎得主。

聯合國報導，塔利班於 8 月奪取政權後，雖重新開放學校，但只有男性學生可以會返回教室上課，其政府發言人表示，在女性學生返校前，需建立一個「安全的學習環境」，且目前該國的女教師仍無法重返工作崗位。

因此，馬拉拉擔憂，雖目前女性工作機會較 20 年前的塔利班統治時期來得多，但仍無法確定塔利班是否會慢慢搬回舊制，「我們不能在保護婦女權利和保護人類尊嚴方面做出妥協，其中一項重要的權利就是女性受教權！」也希望國際社會疼夠積極提供協助，避免阿富汗再次發生針對婦女的暴行及恐怖主義、極端主義行動。

籲各國採取行動

據路透社了解，聯合國會議中有數位領導人承諾，會在本週的聯合國年度會議上，為阿富汗婦女和女童的權利而努力，但目前尚不清楚他們將如何實現此一承諾。

對於國際社會能夠提供阿富汗的協助，聯合國常務副秘書長阿米娜·穆罕默德透過推特表示，「我的回答很簡單：為她們（阿富汗女性）的權利挺身而出、回應當地人道主義需求、加重對阿富汗民生與其他對外聯通建設的投資」。她也在會議上強調，教育是爭取基本權利的最前線與核心概念，對阿富汗女性而言尤是如此。

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阿富汗 塔利班 聯合國

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