德總統：聯合國不是「沒有價值觀的世界強國拳擊場」

在紐約舉行的本屆聯合國大會上，聯邦德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier ）發表演說，提醒美國、中國和俄羅斯等大國不能忘記其對世界的責任。

他強調，「聯合國不是沒有價值觀的世界強國拳擊場」。史坦麥爾此言是隱射各大國之間的分歧。他表示，「只有在為增進所有人的利益及維護國際和平秩序時、而不是為自身利益而任意忽視或破壞它時，大國在聯合國系統中享有否決權方為合理。」。

長期以來，與世界上許多其它國家一樣，德國一直呼籲改革聯合國安理會。目前，只有5個國家（美國、俄羅斯、中國、法國和英國）擁有具否決權的常任理事國身份。史坦麥爾宣布，德國計劃再度申請在 2027年和2028年擁有安理會非常任理事國身份。德國的遠景目標是，在這個最重要的聯合國機構中獲永久席位。不過迄今為止，增加常任理事國席位的所有努力皆盡落空。

隱射目前的潛艇糾紛

與此同時，史坦麥爾總統強調了保持一個強大的跨大西洋夥伴關係的重要性。他間接提到了美法在澳洲潛艇協議上的爭端。他表示，「沒有任何短期優勢值得讓我們之間的跨大西洋團結出現裂痕。」

此前，涉及本周日的德國聯邦議院選舉以及全球對這個歐盟最大經濟體未來進程的巨大興趣，史坦麥爾已強調，大選後，德國仍會積極參與外交和歐洲政治。在聯大發言中，他說：「在我國的這一政治過渡期間，我願向你們保證，大選之後，德國仍將是一個意識到並履行其國際責任的國家。」他表示，德國堅信，只有通過「更多的合作」才能回答涉及人類的尚待解決的重大問題。

談及歐洲，這位德國國家元首強調，「我們需要有一種強有力的共同外交與安全政策」。在這一點上，他贊同法國人的立場： 「歐洲自身強大才能要求他國為國際和平秩序盡自己的一份力量」。

他也表示，只有一個強大的歐洲才能在尋求與中國合作的同時，要求該國尊重人權、國際法、以及鄰國的合法利益。

「德國也有責任」

史坦麥爾在演講中還承認，阿富汗首都喀布爾被激進的伊斯蘭塔利班（或譯神學士）佔領是一個轉折點。他指出，歷經20年仍未能在阿富汗建立起自立政治秩序，對此，「我的國家也有責任」。但他強調，垂頭喪氣乃是錯誤的回答，在「地緣政治失利」之時，外交政治必須「更誠實、更明智、更強大。……我們必須擴大我們的工具包--外交、軍事、民事、人道主義。」

史坦麥爾指出，歐洲人和德國人應為自身安全以及鄰國和世界的和平與穩定做更多事情。他明確提到了利比亞、烏克蘭東部和中東地區，呼籲伊朗盡快恢復國際核協議談判。

氣候變化：警告民族利己主義

談及應對氣候變化，史坦麥爾表示，「面對這一戲劇性變化，我想提出警告：重新淪入民族利己主義不僅僅是一種歷史倒退，而且是對我們共同未來的掠奪性開採。」史坦麥爾敦促，即將舉行的蘇格蘭格拉斯哥 COP26（《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議）必須作出「強有力的共同決定」。

1983 年，卡爾·卡斯滕斯（Karl Carstens ）成為在聯合國大會上發表演講的首位聯邦德國總統。從那以來，一直由政府首腦（總理）或者外長向聯合國193個成員國的代表介紹德國的立場。本屆聯邦選舉前一周，政府國總理梅克爾和外長馬斯均決定放棄這一機會，讓這位德國國家元首在這個世界大舞台上現身。

（德新社，法新社，路透社）

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