美日澳印聚首白宮 四方對話劍指中國大陸

這場峰會的氣氛多少有些怪誕：大家都知道真正的議題是中國，但是與會各方卻都避免對中國「點名」。東道主美國總統拜登面對到訪的其他三國領導人，高調談論四國共同項目所取得的成果：「我們四個民主國家擁有豐富的合作經驗，能夠共同應對挑戰。」

「四方安全對話」(Quad)此次在華盛頓的峰會，旨在對外界釋放一個信號：在對抗專制國家的鬥爭中，華盛頓寄希望於外交手段。澳洲總理莫里森(Scott Morrison)說：「我們是四個民主國家，相信一個重視自由的國際秩序。我們還相信一個自由開放的印太地區，只有這樣才能實現該地區的強大、穩定和繁榮。」

日本首相菅義偉在峰會後對媒體表示，四國今後將每年舉行一次峰會。

根據美國的構想，「四方安全對話」應當構成抗衡中國「一帶一路」的同盟。四國在會晤中談及了不少交流和投資項目，還談及了半導體供應鏈、擺脫對中國5G技術的依賴等問題。

此外，印度總理莫迪在會議上宣布，今年10月底前將批准800萬劑新冠疫苗出口。四國達成了共識：主要依靠印度的產能力爭在2022年底前制造10億劑新冠疫苗，優先供應亞洲地區。

印度和澳洲也利用此次白宮會晤的機會，達成了一項雙邊協議：兩國將在氫能源技術開發、廉價太陽能等方面展開合作，推動印度的能源轉型。

美國方面還在峰會上表示，將為四國留學生設立一個獎學金項目，資助他們前往理工科領域的頂尖高校深造。獎學金將主要由私營企業出資贊助。

Quad「不是印太新北約」

儘管美澳日印四國定期會舉行海上聯合軍演，但是「四方安全對話」並非北約那樣的軍事同盟組織。白宮發言人普薩基(Jen Psaki)特別強調了「四方安全對話」和北約的不同：「這並非安全問題的會晤，而是聚焦新冠疫情、氣候變化、新科技、基礎設施。」

澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)也在接受最新一期德國《明鏡周刊》採訪時指出，「四方安全對話」無法和北約相提並論，「我不認為該組織會在可以預見的未來演變成北約那樣的結構。但是，北京依然嚴肅看待『四方安全對話』，因為它會成為醞釀跨地區對華戰略的工具。」

美國政府一名高官此前也曾承認，本次在白宮舉行的峰會會談及「太平洋地區的非法捕魚以及主權歸屬問題」。這明顯是在影射中國。

會議閉幕聲明強調，四國今後將更為緊密地合作，在印太地區擴大影響力。同時，聲明也特別提到，東道主拜登總統和其他三名到訪的國家領導人認可東盟的中心角色。德廣聯對此分析指出，美國顯然是吸取了澳洲潛艇訂單事件的教訓，想要通過這樣的表態來避免得罪東南亞其他盟友。

(路透社、德新社、德廣聯、明鏡周刊等)

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