快訊

分析國民黨主席選舉 綠委：真正的分裂才要開始

江啟臣角逐黨魁失利 率一級黨務主管總辭投入罷免陳柏惟

回應警告！德國對小米等中國大陸手機啟動安全調查

德國之聲 / 德國之聲
在立陶宛政府對中國產智能手機內置的信息審查功能發出警告之後，德國方面也採取了措施。圖／德國之聲中文網
在立陶宛政府對中國產智能手機內置的信息審查功能發出警告之後，德國方面也採取了措施。圖／德國之聲中文網

在立陶宛政府對中國產智能手機內置的信息審查功能發出警告之後，德國方面也採取了措施。據德新社報導，德國內政部下屬的聯邦信息安全辦公室（BSI）就相關安全警告啟動了調查。該機構一名發言人證實了這一消息。

此前立陶宛國家數字安全中心對小米的一款智能手機做出了持批評態度的評估，認為廠家理論上存在對手機自帶的瀏覽器實施特定內容屏蔽的可能性。相關的審查功能雖然並未啟用，但理論上仍可以通過遠程操控進行激活。

此前立陶宛方面稱，小米在歐洲銷售的手機可以識別「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」、「民主運動」等關鍵詞並屏蔽相關內容。在同樣是中國製造的華為手機上也發現了類似的安全漏洞。根據德國每日新聞網頁（tagesschau.de）的報導，具體涉及的手機型號包括華為的P40 5G機型、小米的Mi 10T 5G機型和一加的OnePlus 8T 5G。

德國聯邦信息安全辦公室的發言人表示，在政府機構的公務手機採購清單上，既沒有小米，也沒有任何一個來自中國的品牌。但是不能排除公務員利用私人購買的小米手機處理公務的可能性。

針對立陶宛方面提出的質疑，小米公司一名發言人表示，「小米從來沒有，也不會限制或阻止智能手機用戶的任何個人行為，如搜索、通話、網絡瀏覽或使用第三方通信軟件。」並強調，小米充分尊重和保護所有用戶的合法權利。

芬蘭信息安全公司F-Secure德國分布的安全專家特羅斯特（Rüdiger Trost）對德新社表示，應該對立陶宛政府提出的指控予以重視。「我認為中國很有可能具備直接對本國產智能手機直接進行數據操縱的能力。我毫不懷疑中國政府利用技術手段實施信息審查的意願。」

而另一家信息安全公司Eset的發言人烏爾班斯基（Thorsten Urbanski）則對將所有中國產智能手機置於普遍嫌疑之下發出警告。他認為，其實遠操控智能手機從幾年前開始就一直都是巨大的安全隱患。在那個時候就已經存在利用遠程操縱來竊取大量數據的可能性，對手機用戶也是可以實施監控的。不過他指出，在大多數情況下，這種操控行為都並非來自手機製造商。

（德新社、每日新聞）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

德國

相關新聞

日媒紐約街頭捕捉小室圭身影 「飄逸馬尾」引發兩極討論

日媒在美國紐約直擊將跟日本皇室真子公主結婚的小室圭，髮型不像過去的短髮，不僅留長還綁馬尾。小室預計27日返日，隔離兩週後...

日相菅義偉聯大為台灣發聲 防疫不該製造地理空白

日本首相菅義偉今天在第76屆聯合國大會總辯論發表預錄演說，特別為台灣想以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）發聲說，「在...

威廉、哈利軍校爆醜聞！與教官搞不倫戀 學妹走上絕路

英國每日郵報報導，威廉與哈利王子都曾就讀過桑德赫斯特皇家軍事學院，竟爆出21歲女學員珀克斯和男教官不倫，而珀克斯最後在房...

回應警告！德國對小米等中國大陸手機啟動安全調查

在立陶宛政府對中國產智能手機內置的信息審查功能發出警告之後，德國方面也採取了措施。據德新社報導，德國內政部下屬的聯邦信息安全辦公室（BSI）就相關安全警告啟動了調查...

執政黨選情急 梅克爾喊出投穩定一票

德國聯邦議院（Bundestag）將在9月26日大選，即將卸任的總理梅克爾今天呼籲民眾，基於德國穩定，應把票投給她的黨內...

英國銀行遭控助北京壓迫香港民主派 國會啟動調查

中國去年6月起施行港區國安法後，匯豐銀行（HSBC）等英資銀行屢遭指控凍結香港民主派人士帳戶，形同協助北京政治打壓。英國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。