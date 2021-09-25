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親友打架竟「掏槍對戰手榴彈」扭打爆炸釀3死11傷悲劇
敘利亞塔爾圖斯（Tartous）街頭23日發生一起爆炸案，3名男子在地方法院外起衝突且大打出手，一旁還有群眾圍觀，未料其中一人攜有手榴彈，在爭執中意外引爆，造成3死11傷慘劇。
據了解，吵架的其中兩人是律師與他的親戚，律師的親戚拿出手榴彈威脅，律師則拿出手槍，附近一名警察見狀後上前勸架，結果三人扭打成一片，導致律師親戚手中的手榴彈突然鬆脫引爆，現場閃起一片火光，場面相當駭人。該起事件共導致3人身亡、多人受傷。
#BREAKING: 2 people killed and others injured in a bomb explosion over familial issue in front of court building in Tartous province, #Syria #disarmthepublic pic.twitter.com/vFVNSfsnxw— Marina (@Marina_sy0) September 23, 2021
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