四方安全對話領導人峰會強調多元挑戰 隻字未提中國大陸

美國總統拜登24日在白宮舉行美日印澳「四方安全對話」（Quad）領導人峰會，四國領導人在會議開始的致詞均強調透過自由民主國家合作，打造有利於自由開放的印太地區和世界秩序，隻字未提中國大陸。

日本首相菅義偉會後表示，各國同意在疫苗、潔淨能源和太空領域合作，且每年都會舉行一次領導人會議。

根據聯合聲明，各國同意在新冠疫情、疫苗、氣候變遷、5G、供應鏈和網路威脅等議題上，共同合作；重申阿富汗不應作為恐怖分子的庇護所或訓練所，強調在阿富汗打擊恐怖主義的重要性。

有關印太地區和平穩定，聯合聲明表示，將持續倡導遵守包括聯合國海洋公約在內的國際法，應對海洋秩序的挑戰，尤其是東海和南海；四國也重申致力於聯合國安全理事會決議，實現朝鮮半島無核化，敦促北韓不要挑釁，進行實質性對話。

中國大陸外交部發言人趙立堅在Quad會議開始前表示，任何地區的合作機制都不應針對第三方或損害第三方利益，搞封閉、排他、針對他國的小圈子，注定不會得逞。

趙立堅表示，作為負責任的大國，中國為維護世界與亞太地區和平穩定與繁榮作出的貢獻有目共睹，有關國家應正確看待中國發展，多做有利於促進地區國家團結合作的事。

這是今年度第二次Quad領導人會議，24日下午在白宮舉行，進行約2小時；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在開場談話表示，「Quad將與印太地區站在一起，期望這是一個免受脅迫、所有國家的主權都受到尊重，且透過國際法和平解決爭端的地區。」

拜登表示，這次民主夥伴的小組會議，共享世界觀與未來願景，共同應對這個時代的重要挑戰，包括新冠肺炎、氣候變遷和新興科技。

路透報導，拜登表示，今年3月Quad線上峰會達成的增產疫苗倡議，正在有序進行，增產10億劑疫苗以供應全球；印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這項倡議對印太地區國家幫助很大，印度準備在10月底前出口800萬劑疫苗，優先考慮疫苗全球取得機制COVAX和鄰國。

莫里森表示，目前至少有6.7億的疫苗已經上市，目標是10億，甚至可以更多，匯聚各國之力製造並分配疫苗，讓疫苗普及全球。

拜登說，針對氣候變遷，四國以淨零排放為目標，成立新的夥伴關係應對氣候變遷；並宣布成立一項獎助學金，供四國學子到美攻讀科學。

即將卸任的日本首相菅義偉也將與拜登舉行雙邊會談，路透引述一名美國官員說法表示，菅義偉將和拜登討論中國大陸申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的事。