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媒體：美中情局駐維也納情報站聯絡官被解職 

德國之聲 / 德國之聲

《華盛頓郵報》（Washington Pos）美國時間周四（9月23日）援引情報界人士報導說，近期在美駐奧地利大使館雇員及家屬中發生數十起符合俗稱「哈瓦那綜合症」的令人困惑的疾病模式病例，而中央情報局駐維也納情報站的聯絡官卻對之持狐疑態度，近日被解職。

法新社詢問求證，中情局一發言人表示無意對相關報導置評。不過，他保證，該情報機構十分重視美國駐世界各地使、領館越來越多的此類病例。

2016 年，在古巴首都哈瓦那，外交使節中首次出現「哈瓦那綜合症」病例。數十名加拿大和美國外交官及其家人突患嗜睡、疲勞和頭痛，以及聽力和視力問題。事情直到一年後才曝光，作為對相關事件的回應，時任美國總統德川普從哈瓦那召回大部分外交人員。

此後，在中國、俄羅斯和美國也發生類似病例。去年7月，《紐約客》雜誌（The New Yorker）報導稱，維也納發生的此類事件超過20起。近日，《華爾街日報》報導說，美國駐德外交官中也發生類似案件。

患病原因尚不清楚。中央情報局副局長科恩（David Cohen）上周稱，他的機構已接近於找到答案，但目前尚不足以作出人們期待的定論。他透露，當局已增加了人手參與調查。

根據美國國家科學院的一份報告，「有目標的脈衝輻射」是導致出現這些症狀的最可能原因。美國有關當局視俄羅斯為懷疑對象。

上月，因駐河內大使館報告可能出現「哈瓦那綜合症」病例，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）飛往越南的行程延後了數小時。據《華盛頓郵報》報導，本月初，在中央情報局局長伯恩斯（William Burns）訪問印度期間，他的隨行官員中便有一人因出現相關症狀而接受醫治。

（法新社）

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