美國會通過 「中國通」康達出任國務院亞太助卿

美國聯邦參議院23日下午表決，以72票支持、14票反對通過，前駐越南大使康達（Daniel Kritenbrink）出任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，將主管中國大陸、台灣、日本與南韓等事務。

美國總統拜登3月26日提名，參議院外交委員會6月15日進行人事任命聽證，歷經3個月，終於在23日院會表決通過；國務卿布林肯（Antony Blinken）隨即發推文恭賀，稱康達為熟稔區域事務、經驗老道的領導人和外交官，感謝康達的奉獻。

康達6月在任命聽證會表示，中國大陸是美國最大的地緣政治考驗，他將致力於在與中方的戰略競爭中獲勝；也會進一步發展與民主夥伴台灣的堅實關係。

在任命聽證會上，康達臚列6項政策目標，包括重振盟友關係、勝過中國大陸、降低北韓核武威脅、支持包容性經濟政策、促進民主與人權，及應對新冠和氣候危機等全球優先事項；其中，台灣被列在「重振盟友關係」，而非「勝過中國大陸」。

康達當時答覆議員表示，有責在各領域與台灣進一步深化堅實關係；「我們高度關切台灣面臨侵略、騷擾與脅迫的狀況正在增加，我將持續表明落實台灣關係法的決心。」

康達1994年出任外交官，曾派駐科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；前總統歐巴馬訪中國大陸時，康達就是隨行官員，前總統川普2017年7月提名康達出任駐越南大使，如今再獲拜登政府青睞，提名為亞太助卿。