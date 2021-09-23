韓日外長將會面 韓盼促進雙邊關係正常化

目前在美國紐約參與聯合國大會的南韓外交部長鄭義溶與日本外務大臣茂木敏充將於當地時間23日進行雙邊會談，鄭義溶表示希望藉此機會促進雙邊關係正常化。

韓媒Newsis引述路透社報導，陪同南韓總統文在寅赴美出席聯合國大會的鄭義溶在當地時間22日應華府智庫「外交關係協會」（CFR）邀請參與對談活動，就日韓關係、韓美同盟及朝鮮半島和平進程等議題交換意見。

鄭義溶於會中提到，繼22日下午的美日韓外長會談後，他與茂木敏充將於23日雙邊會談。

談及日韓關係，鄭義溶說明，日韓位置相近，也是具有民主主義、市場經濟、人權等共同價值的鄰國，「因此我們也希望與日本保持親近的友好關係，可惜的是我們對歷史見解有所差異」。

日本與南韓長期以來因二戰時期日本強徵用工及慰安婦問題關係不睦，部分意見認為，日本不正面承認這段歷史並為此道歉，可能成為美日韓3方同盟的絆腳石。

日方近年也對韓國實施關鍵電子原料出口管制措施，被解讀為報復韓方2018年判決日本企業須賠償韓國的前徵用工定讞，雙邊關係陷入僵局。

鄭義溶對「政治見解導致的貿易管制」表示遺憾，希望能盡速解決此問題，否則將韓方將訴諸世界貿易組織（WTO）的爭端解決小組。

他也補充，「韓國人也非常希望韓國與日本外長能盡力促進韓日關係正常化」，暗示希望在23日雙邊會談中就懸而未決的相關問題取得進展。

鄭義溶5月也曾與茂木敏充在英國舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會場邊會面，但當時未達成共識。

報導引述不具名美國官員說法表示，日韓雙方在過去半年中，為改善雙邊關係與美方進行多次例行會議，並表示22日進行的3方會議「是相當溫和的同盟氛圍」，且日韓也就北韓近期飛彈試射共同努力研擬因應方案。