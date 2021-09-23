烏克蘭總統助手乘座駕外出遭槍擊！疑為破壞政治局勢

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的助手舍菲爾（Serhiy Shefir）22日搭乘座車外出時，竟遭遇槍擊，只有司機受傷。

「每日郵報」報導，事發於22日上午10時左右，舍菲爾乘搭座駕來到距離首都基輔（Kyiv）以南約5公里的村莊萊申克（Lesnyky）附近時，樹林裡竟然出現自動武器朝車輛開火，舍菲爾的座駕遭10多枚子彈擊中、司機也受傷。

警方隨後以蓄意謀殺罪立案調查。當地電視台指出，在座駕一側至少可以看到19個彈孔。

澤倫斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，暗殺企圖可能是為了回應總統與該國寡頭的鬥爭，而澤連斯基所屬政黨的領導人科爾尼延科（Oleksandr Korniienko）則表示「俄羅斯可能是這次襲擊的幕後黑手，我們知道他們有能力在不同國家組織恐怖襲擊」。

舍菲爾本人則稱這次襲擊是「企圖恐嚇總統」。澤倫斯基承諾對襲擊做出強烈回應，強調「藉由對我朋友的車開槍向我『打招呼』是很懦弱的，反應將會很強烈」，並強調「這不會影響我和我的團隊選擇的路線：改變、經濟、打擊犯罪分子和有影響力的大型金融集團」。