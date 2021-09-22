墨西哥阻移民越邊境 移民批「像監獄」

墨西哥為了阻止南美移民北上，官員甚至出手毆打嘗試離開邊境城市的移民！一位被困在墨西哥南部城市塔帕丘拉的非法移民表示，墨西哥抓到他非法入境後，把他送往了帕丘拉，雖未將他驅逐出境，但他也沒有財力返家，只能受困當地。

移民遭不當對待

美聯社指出，原先在移民過程中，海地人通常會先搭機前往巴西、智利或南美洲國家，如果當地工作機會缺乏，則會繼續乘坐公共汽車或步行、穿越中美洲和墨西哥，在北部邊境城市等待進入美國的機會，時間可能長達數年之久。

但關於近期的移民情況，路透社報導，因新冠肺炎疫情帶來的經濟蕭條，加上美國總統拜登的移民友善政策，使大量南美移民穿越墨西哥、投奔美國、尋找工作，讓穿越墨西哥的移民人數創下歷年新高。

移民亂源是川普政策

為控制非法移民，美國自今年夏天起開始將非法、遭拘留的移民送往墨西哥南部，目的地包括塔帕丘拉，墨西哥也以飛機將被拘留的非法移民送往南部，導致該地區目前集中了數以萬計的移民，其中許多人露宿街頭、生活品質惡劣，也醞釀當地居民的不滿情緒。

對於相關的移民管制措施，墨西哥喊冤表示，相關移民移動管制措施是為了保護合法移民的權利，且近期的移民亂象有很大一部分要歸咎於前美國總統川普、在新冠肺炎期間實施的無證移民驅逐措施，導致大量非法移民進入墨西哥，後續拜登的移民友善政策使得這些人變本加厲、試圖穿越美墨邊界，並伺機反覆嘗試非法入境。

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