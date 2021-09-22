亞銀大幅調高台灣GDP成長預估至6.2% 調幅居亞洲之冠

亞洲開發銀行（ADB）22日調降開發中亞洲經濟成長預估，但將台灣今年成長率預估值調高至6.2%，與香港的調升幅度並列高居亞洲之冠。亞銀說，開發中亞洲國家的成長之路持續分歧。

亞銀22日發布「亞洲發展展望更新報告」，預估亞洲今年國內生產毛額（GDP）將成長7.1%，低於4月時預估的7.3%，但較去年的萎縮0.1%改善；預期明年成長率略為放緩至5.4%。

亞銀代理首席經濟學家茲維格利奇（Joseph Zveglich）在報告隨附的聲明中表示：「開發中亞洲對於新冠病毒疫情依然脆弱。新的病毒株爆發流行，導致一些經濟體再次對行動實施新的限制。」

亞銀表示，開發中亞洲地區的復甦之路並不均等，東亞出口受到全球需求激增提振，預估區域內最大經濟體中國大陸今、明年經濟成長8.1%和5.5%，符合4月時預估值。

台灣、香港和南韓的今年成長展望都獲得提升。其中，亞銀將台灣、香港今年成長率預估值從4.6%調高至6.2%，調升幅度達1.6個百分點，居全亞洲之冠，預估台灣明年成長幅度為3%。南韓今年預估成長4%，高於4月時預估的3.5%增幅。

另外，東南亞今年經濟成長預估值被調降至3.1%，低於4月時預估的4.4%，原因是印尼、馬來西亞、泰國和越南成長展望遭調降；印度今年成長率也從11%調降至10%。

亞銀表示：「疫苗接種進度不均等正導致成長之路分歧。」報告說，一些經濟體難以抑制疫情，但一些經濟體迅速拉高疫苗接種率，並且抑制疫情、避免採取較嚴格的限制措施，讓他們能夠受惠於全球需求轉強。

東南亞是今年稍早受Delta病毒株衝擊最深的地區，當地工廠關閉，導致全世界供應鏈受擾。疫情現在已有減緩，許多國家正陸續重啟。

至於通膨率方面，亞銀預估整體亞洲開發中國家通膨率今年為2.2%，明年加速提升至2.7%；台灣今年通膨率預估為1.5%，較4月的1.1%提升，明年預估為1.1%。

亞銀報告指出，主要的風險仍是疫情捲土重來，決策者還應留意包含氣候變遷、地緣政治和緊縮的金融環境的其他風險。