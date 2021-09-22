強生、拜登白宮見 英美特殊關係加溫

英國首相強生與美國總統拜登22日在白宮會面，外媒報導，本次雙方會面重點包含即將舉行的氣候變遷大會與近期的澳洲潛艇交易，拜登會前也透露，會商談代表善意的貿易協定，此次被認為是一次和諧的特殊盟友間會面，會澆熄眾人對強、拜關係生變的質疑。因為此前強生與川普的友善關係、脫歐後北愛和平問題，以及阿富汗撤軍等議題，強、拜都有意見分歧。

強生、拜登二會受關注

根據《英國廣播公司》報導，英國首相強生與美國總統拜登22日在白宮會晤，這是雙方繼G7峰會後的第二次會面，此前雖然有機會在聯合國大會途中空檔會面，但這次拜登正式在白宮與強生會談，展現了他對英國盟友的高度重視。

本次會面被認為會討論即將在11月舉行的COP26（聯合國氣候變遷大會）以及近期發生的澳洲潛艇交易事件，前者對強生來說特別重要；一來這是英國與義大利作為發起人的會議，二來更以英國為東道主（辦在蘇格蘭格拉斯科），這是強生穩定政績的一大機會，而拜登已經做出對英國盟友的積極爭取，也算是表現他與主張退出國際聯盟川普的不同。另外，拜登同意在2024年增加一倍的資金投入，這讓各國籌集一千億美元的目標更進一步。

英、美關係更推進

澳洲潛艇交易事件不僅是一樁國際貿易，戰略意義上展現出英美的特殊關係，英美兩國與澳洲一起組成三方安全夥伴，引發澳洲當局上週宣布「撕毀與法國在2016年就說好的潛艇交易協議」，轉而向英、美尋求技術支援，建造至少8艘核動力潛艇。

《AP新聞網》提到，此舉已引發法國的暴怒，作為與英美都是北約成員的法國感到心理不平衡，美國還聲稱澳洲獲得的是少數美國盟友能獲得的特權，更增加法國的怒火，讓該國要求歐盟其他盟國，好好考慮是否推遲與澳洲的貿易協定，理由是美、英、澳把三方關係放在其他信任之前，這更把美、英推到一起。

此外，拜登在會前透露的「可能還會談貿易」也被視為關鍵一環，《英廣》記者聲稱獲得內線情報，拜登似乎有意讓英國直接加入美、加、墨的貿易協定（USMCA），這項協定算是之前北美自由貿易協定的進化版本，顯然拜登一直在向這位親密戰友釋出善意。

粉碎強、拜分歧質疑

據《美國國安新聞》補充，這次會面拜登可能加上這麼多籌碼，為的就是與英國維持最特別的盟友關係，粉碎此前拜登、強生有些意見分歧的質疑。最早是美國大選以前，強生與川普的關係過於密切，拜登更批評過英國對北愛的動作，一直強調北愛必須維持和平（1998年美國斡旋的協定），不能因為英國脫歐，就引發愛爾蘭地區的貿易紛爭。

然後在上個月的阿富汗撤軍議題，強生也抨擊過美國，雖然北約撤軍是無可奈何下的決定，但強生認為可以有更好的做法，而不是讓數千名弱勢人民被留在阿富汗，他一直呼籲拜登延長美軍撤退的時間點，可惜拜登拒絕、甚至超過24小時不接強生的電話。

現任戰略與國際研究中心的分析員康利表示，無論是英美外交層面、又或是拜登與強生的態度，拜登都很難不與強生「好好相處」，美、英現在都分別需要重塑國際關係與聲浪，一同攜手釐清分歧點是必須的，這也是如今拜登對英國頻頻釋出善意的關鍵。

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