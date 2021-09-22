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「民運」和「台獨」都被審查 立陶宛建議拒買中國手機

德國之聲 / 德國之聲

立陶宛國防部網絡安全中心周二（21日）表示，中國智能手機巨頭小米在歐洲銷售的旗艦手機具有內置檢測和審查「自由西藏」丶「台灣獨立萬歲」或 「民主運動」等詞匯的功能。

國防部國家網絡安全中心在報告中稱，小米10T 5G手機軟件中的功能在歐盟地區已經關閉，但可以隨時遠程開啟。

立陶宛國防部副部長艾布克維斯（Margiris Abukevicius）表示：「我們建議不要購買新的中國手機，並盡快丟棄已經購買的手機。」小米公司沒有回應路透社的評論要求。

國家網絡中心的報告還指出，小米手機正向新加坡的一個服務器發送加密的手機使用數據。報告稱，中國華為P40 5G手機也發現安全漏洞，但另一家中國制造商OnePlus的手機則沒有安全漏洞。

華為公司位於波羅的海的代表告訴波羅的海通訊社（BNS），他們的手機不會向外部發送用戶數據。報道稱，小米手機的系統應用（包括預設的互聯網瀏覽器）可能被審查的詞匯清單目前包括449個中文詞匯，而且不斷持續更新。

該中心在報告中稱：「這不僅是針對立陶宛，而是對所有使用小米設備的國家都很重要。」

立陶宛和中國之間的關系最近惡化。立陶宛在7月同意讓台灣以自己的名義開設代表處，引發中國不滿，8月時召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中國大使米克維西恩（Diana Mickevičienė），並在貿易上對立陶宛施壓。

（路透社）

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