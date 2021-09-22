中美元首聯大發表演說 各自做出氣候承諾

美國總統拜登21日首次在聯合國大會發表演說，保證美國會推展「積極外交」，而非尋求一個「新冷戰」的局勢。他強調，美國的軍事力量必須是該國的最終工具，而非首要工具。

這次拜登成為美國總統後，首次在聯合國大會上以新的身份發表演說。他除了承諾在軍事上采取克制的作法外，也表示將采取強而有力的措施來對抗氣候變遷。

拜登說，全球面臨著一個「決定性的十年」，在這十年中，各國領導人必須共同努力，應對肆虐全球的新冠疫情丶全球氣候變化和網絡威脅。 他說，美國將把其對氣候援助的財政承諾增加一倍，並花費100億美元減少全球的飢荒問題。

雖然拜登沒有在演說中提到「中國」或「北京」這兩個詞，但是他隱約提到了美國這個日益強大的競爭對手，因為這兩個國家在印太地區丶貿易與人權等問題上出現爭端。

拜登在演說中指出，美國將在經濟上大力競爭，並推動民主制度和法制。他說：「我們將為盟友站出來，反對強國主宰弱國的企圖，無論是通過武力改變領土，還是通過經濟手段。我們不尋求一個新冷戰，或是讓世界陷入一個集團分裂的情況。美國准備與任何努力尋求和平解決共同挑戰的國家合作，即便我們在其他領域充滿嚴重分歧。如果我們不共同治理新冠病毒與氣候變化等急迫的威脅，或是核擴散等持續性的威脅的話，我們都將承受失敗的後果。」

為阿富汗撤軍決定辯護

拜登在演說中再次為美國從阿富汗撤軍的決定進行辯護。他表示，美國結束在阿富汗長達20年的沖突，並將以持續性的外交行動來開啟新的時代。拜登提到，美國將捍衛其國家利益，但任何任務都必須清楚且能被實現。他也重申，美國的軍隊不能被當作他們在世界各地看到的問題的解方。

拜登也說，他希望透過和平的方式與伊朗達成核協議，也想透過「持續的外交手段」來解決與朝鮮核武跟導彈相關的危機。此外，拜登還說美國會繼續捍衛以色列，但也提到與巴勒斯坦達成兩國解決方案是必要但遙遠的目標。

在談論到對種族丶民族和宗教少數群體的壓迫時，拜登特別提到了中國在新疆地區對維吾爾人與其他少數民族進行的迫害。而中國駐聯合國代表團也針對這個言論對路透社做出回應：「這是完全沒有根據的，我們拒絕拜登的指控。 美國應該更加關注自己的人權問題。」

習近平：不再新建境外煤電項目

同日，中國國家主席習近平以視頻的方式在聯合國大會上發表演說，承諾中國將不再新建境外煤電項目，並大力支持發展中國家能源綠色低碳發展。他表示：「我們必須復蘇經濟，推動實現更加強勁丶綠色丶健康的全球發展，共同推動全球發展邁向平衡協調包容新階段。」

他的承諾也得到了美國氣候特使克裡與聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 的贊賞。克裡表示，美國已針對這個議題與中國討論了一段時間，而他對於習近平在演說中做出相關承諾感到非常高興。古特雷斯則對中國與美國分別作出的氣候承諾表示歡迎，但也警告說要在即將於格拉斯哥舉行的聯合國氣候會議中取得成功，全球還有很長的路要走。

對於持續肆虐全球的新冠疫情，習近平重申國際社會應以科學的方式對抗疫情，並調查病毒的源頭。他強調，各國應把疫苗作為全球公共產品，確保發展中國家的可及性和可負擔性，並說當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗。

習近平承諾：「中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向『新冠疫苗實施計劃』捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。」

針對持續緊張的中美關系，習近平說國家之間難免存在分歧與矛盾，但各國應在平等與相互尊重的基礎上展開對話合作。他指出：「一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。」

習近平還說道，國際社會必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義，強調聯合國應該高舉真正的多邊主義旗幟，成為各國共同維護普遍安全丶共同分享發展成果丶共同掌握世界命運的核心平台。他說：「要致力於穩定國際秩序，提升廣大發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，在推動國際關系民主化和法治化方面走在前列。」

聯合國秘書長古特雷斯在20日美聯社發布的專訪中，呼籲美國與中國修復「完全功能失調」的關系，並避免冷戰。他提到，由於美國與中國目前在人權丶經濟丶網絡安全和南中國海主權等議題上都存在歧見，兩國應該在氣候問題上展開合作，並在貿易與技術問題上展開更有力的談判。

(路透社丶美聯社）

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