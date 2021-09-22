暗諷美插手阿富汗貽害無窮 習近平：民主不是某國專利

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平21日分別在聯合國大會發表演說，面對日益美中競爭態勢，兩國領導人演講均未提到對方，卻是綿裡藏針相互較勁；拜登強調反侵略，習近平說「民主不是哪個國家的專利」，並暗諷美國的阿富汗政策「貽害無窮」。

習近平表示，「民主不是哪個國家專利，而是各國人民權利，近期國際形勢的發展再次證明外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，我們要大力弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，屏棄小圈子和零和博弈。」

雖未點名，不過習近平言談中提到的外部軍事干涉和民主改造，指的就是美國在阿富汗的反恐戰爭以及扶持當地政權等挫折。

拜登21日上午才在聯合國大會演講表示，美國會激烈競爭但無意尋求新冷戰，或是讓世界分裂成集團。

習近平卻說，國與國難免存在分歧矛盾，要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作，一國成功並不意味另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國成長與進步，我們要堅持對話而不對抗，包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

拜登提到，「反對強國統治弱國的企圖，無論其是否透過武力手段變更領土、經濟脅迫、科技剝削或訊息戰。」

習近平表示，「中華民族傳承追求的是和平和睦和諧理念，我們過去沒有，今後也不會侵略欺負他人，不會稱王稱霸。」

拜登在演講中宣布將加倍資助窮國對抗氣候變遷，習近平則說，中方將努力全年對外提供20億劑疫苗，再向新冠疫苗實施計畫捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

習近平也說，中方將繼續支持參與全球科學溯源，堅決反對任何形式政治操弄。

不過習近平演講中並未提到美英澳新安全協議AUKUS的造艦計畫，美英將協助澳洲建立核動力艦隊，被認為就近牽制中國大陸的海上軍力擴張，劍指陸方。