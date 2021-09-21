影／西班牙拉帕馬島火山噴發 專家警告恐持續2個月

西班牙度假聖地拉帕馬島（La Palma）的老峰火山（Mount Cumbre Vieja）19日噴發，8條熔岩河流入附近的村莊，據報約1百棟房屋被毀，數百名遊客在內的5000人緊急撤離飯店與住宅。專家警告，此次噴發有可能持續長達2個月。

從空拍畫面可見，亮紅色的熔岩從火山口直衝夜晚天際，隨後席捲大片的山坡與燒往島上平地，更有消防隊員拍到熔岩河沿著道路流進村莊裡面。

每日郵報報導，加納利群島（Canary Islands）火山準備小組主管莫爾昆德（Miguel Ángel Morcuende）表示，熔岩已經切斷拉帕馬島主要高速公路之一的LP-2公路，並且進入洛斯利亞諾斯德亞里達內（Los Llanos de Aridane）市區，正朝著西海岸前進，預期當晚約8時抵達海洋，屆時將釋出有毒氣體。