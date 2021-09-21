聯大20日開議 關注疫苗、氣候變遷

青年問題、疫苗不均、美中相爭與氣候變遷，都是聯合國大會需關注的焦點！聯合國大會於20日展開，21日開始將會由各國元首陸續發表談話，外媒預測將會有5大焦點：青年正義、疫苗不均、美中相爭、氣候變遷與人權問題。聯合國秘書長谷特雷斯在會前語重心長的呼籲中美不要陷入新冷戰對峙的局面。

男團BTS入場

根據《半島電視台》報導，除了與韓國總統文在寅一同入場的韓國知名男團BTS是全場焦點外，另外還有各國元首的演講。比起去年幾乎全線上的場面，今年許多國家元首都將到紐約，準備發表演講，雖然元首間的會面仍受限制，但已經是很大的進展。

此次聯合國大會前，聯合國秘書長谷特雷斯就曾表示，世界需要一個更強、兼容並蓄的多邊系統，聯合國需要更重視青年與永續發展。麻州大學教授伊凡諾娃也表示，過去聯合國很少有對青年關注的論調，因此谷特雷斯的表態是否會影響各國領袖值得觀察。

《紐約時報》指出，美中之間的互動也將成為外界關注焦點，中國國家主席習進平將不會親自出席聯合國大會，而是以影片的方式致詞；新罕布夏大學教授萊恩認為，拜登將會強調世界上對人權與民主的威脅，意圖將世界形塑為「專制 vs. 民主」陣營的對決，並設法團結世界上的民主陣營迎戰威脅。

氣候、疫苗與人權

另外，聯合國將於11月於蘇格蘭召開COP26氣候峰會，加上聯合國上週的氣候變遷報告出爐，要求中國、印度、沙烏地阿拉伯儘速設定碳排放標準，由於目前這幾個國家承諾在2030年的碳排放量會比2010年高16%，但遠低於聯合國希望在2030年減排45%的標準。

新冠疫情期間，疫苗不均的現象也困擾著聯合國，全世界已施打57億劑疫苗，其中非洲國家只獲得其中2%，因此由聯合國資助的COVAX計畫希望能讓非洲60%的人口在2023年接種疫苗

最後，阿富汗與緬甸的人道危機也將會是外界關注的焦點，特別是聯合國是否願意承認塔利班與緬甸軍政府。

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