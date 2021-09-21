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英爆缺電危機 恐影響脫碳號召力

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
過度依賴風力發電，恐造成能源危機反覆。（Photo by chia ying Yang on Flickr under CC2.0）
過度依賴風力發電，恐造成能源危機反覆。（Photo by chia ying Yang on Flickr under CC2.0）

再生能源轉型過程中的缺電危機，正在英國上演！由於全球風速減弱，造成風力發電量不足，加上國際天然氣價格飆漲，英國電價已達同期的十倍。恐影響英國在 COP26 會議中對脫碳行動的號召力。

拚再生能源風險大

英國近期積極推行能源轉型，大量設置太陽能與風力等再生能源發電廠，並逐漸拋棄舊有的火力發電設施，以相對環保的天然氣發電作為轉型過程中、用來填補電力缺口的替代方案，力拚成為 COP26 的全球環保領導國家，並持續以淨零碳排為目標。

然而，路透社指出，因國際碳價提升、俄羅斯減少天然氣出口、亞洲天然氣需求增加等多重因素，導致歐洲與英國的天然氣價格上漲兩倍，連帶導致地區電價飆漲，其中因能源轉型而未能準備足夠天然氣儲氣量的英國，電價已是去年同期的十倍。

面對全球天然氣價格飆漲，能源轉型較慢的法國與德國將以核電與火力發電填補電力缺口，英國則可能繼續往再生能源（太陽能、風力發電等）衝刺。

風力發電有缺口

據觀察者指出，在氣候變遷下，全球風速有持續減弱的趨勢，1979 年至 2018 年間，全球平均陸地風速（澳洲除外）每十年下降 0.063 米/秒，導致風力發電效率降低，可能也是本次造成英國缺電危機的原因之一。

對於風力發電困境，精於風力發電的丹麥公司沃旭能源已發出預警，指出因風速低於預期水平，風力發電將遇到「間歇性」問題，且風力發電的產量下降將重創過度依賴風能、以此進行能源轉型的國家，並反覆造成能源危機。

能源危機影響 COP26

此外，英國首相強森預計在 11 月舉行的 COP26 會議上呼籲各國加速脫碳計畫，但天然氣價格高漲的現象可能會持續到今年冬季，英國缺電問題若未解決，恐勸退各國的脫碳計畫，並嚴重影響英國在 COP26 會議中的領導地位。

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英國 再生能源 電價

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