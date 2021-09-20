「天鵝人」乘飛行傘環繞英國 與同伴空中相撞摔成重傷

即將完成環繞英國3000英里飛行壯舉的動力飛行傘家莎嘉．丹契（Sacha Dench）與她的夥伴在空中相撞墜地，造成她重傷，她的夥伴喪生的意外事件。

現年43歲、有「天鵝人」(the human swan)之稱的澳洲生物學家丹契正在完成環繞英國的飛行任務，她與支援她的夥伴、54歲的飛行傘家波頓(Dan Burton)在蘇格蘭高地上空相撞，波頓不幸喪生，丹契受重傷，送醫治療，沒有生命危險。

莎嘉．丹契是英國女星茱蒂．丹契女爵的親戚，她因乘飛行傘追蹤天鵝遷徙，獲得「天鵝人」的稱號。她在2016年追蹤從俄羅斯北極區飛往英國的小天鵝（Bewick's Swan)，讓世人注意到小天鵝的困境，並創下第一位飛越英吉利海峽的女飛行傘家金氏世界紀錄。

丹契和波頓企圖完成環繞英國的壯舉，這是「環繞英國氣候挑戰」活動之一，他們已進行到最後階段。