美國如何與中國打交道？佛里曼：好好談，但手裡要有關稅與航空母艦！

編按：隨著塔利班重返執政，關於阿富汗的大國角力也牽動中美之間的新一波競合。《紐約時報》專欄作家佛里曼近日撰文、提出他對中美發展的憂心：難道美國結束反恐之後，又要開始反中戰爭？

阿富汗的倉皇撤軍，可以看出美國政府無意繼續全球性的反恐戰爭。然而，接下來就要瞄準中國了嗎？這是許多美國政治觀察家近期關注與擔憂的外交課題。

美國從「反恐」轉向「反中」？

例如，美國史丹佛大學福里曼．斯波利國際問題中心研究員奧利安納．曼斯托（Oriana Skylar Mastro）近期就發文認為，從拜登撤軍阿富汗時的種種跡象證實，美國撤軍的部分原因確實和未來美國政府積極加強實力，以便因應中國有關。

只是「反恐轉向反中」的新戰略，對全球真的好嗎？曾著《世界是平的》《世界又熱、又平、又擠》等書的知名《紐約時報》專欄作家湯馬斯．佛里曼（Thomas L. Friedman）在最新的專欄文章〈從反恐戰爭轉向反中戰爭？〉，便如此提出他對中美近期衝突加劇的憂心。

他指出，中國政府近年愈來愈霸道的領導風格，像是扼殺香港民主與新疆人權等，以及對美國科技業無所不在的滲透與抄襲，在在令美國政府與民間深感頭痛。

佛里曼：對中國打交道要手握關稅

然而，在此之前，中美之間在1979至2019年間，可是有長達40年的深度合作關係，這兩個大國的和睦相處，確實曾有助於世界經濟更加繁榮，也讓全球享有相當程度的和平。

現在，倘若兩個大國要從合作走向激烈對抗，對全球的負面衝擊絕對巨大。可別忘了，在歷史上，世界大戰往往都是肇因於大國間的衝突。他進一步強調說，現在仍有許多議題，是需要中美與許多大國攜手合作，例如對抗氣候變遷、網路監管等。若中美鬧翻，全球應對這些急迫議題的能力會明顯下降。

除此之外，美國一味反中，最後只會讓中共領導人習近平，更容易挾著中國民族主義、愛國精神來反美，根本無法引導中國改革派去修正種種不適當的政策作為。

佛里曼建議，美國和中國目前最好的打交道方式是：「語氣溫和，但手裡一定要握有大筆關稅（與一艘航空母艦）」（When dealing with China, speak softly but always carry a big tariff (and an aircraft carrier).）。意即，鞭子與蘿蔔齊下，外交語言可以柔和、軍事與經濟力量制衡不可少。

美國鷹派勢力高漲，台灣又成了旗子？

然而，主張對中國採取強硬手段的美國鷹派勢力並不少。

另一位美國保守派政治專家羅斯．當納（Ross Douthat）觀察，不少美國政治界人士都已認定中國將是後911時代最大敵人，而且較建議直接對抗。

這群人不只有川普派人士，現在拜登政府內，鷹派的聲音也變多，不免令人憂心。而夾在中美之間的台灣，此時又成了棋子。難道，美國真的會為了和中國對立，不惜在台海一戰？還是到了關鍵時刻，又像背棄阿富汗一樣逃離？

阿富汗劇情會發生在台美之間？

美國史丹佛大學福里曼．斯波利國際問題中心研究員曼斯托（Oriana Skylar Mastro）認為，近年來，台灣確實對美國更加重要，主要是台灣有繁榮的經濟，以及全球都仰賴的半導體產業，和阿富汗情況相當不同。

另外，中國相當依賴外來能源與石油，美國要切斷這類的供應，造成經濟上的打擊也相對容易。

曼斯托也觀察，從上週拜登與習近平通話的舉動顯示，美國和中國目前仍有共識，要讓彼此的競爭不至於走向嚴重衝突。

綜合這些專家所言，反恐之後，美國政府若走向「反中」一途，還是得採取謹慎作為，從外交、經濟兩方面進行制衡。

現階段看來，台灣在中美衝突間扮演的角色，確實更加關鍵。但台灣政府與民間也不需要過分天真，認定所有問題都可讓美方一肩扛起，未來在大國衝突間仍須謹慎為上。

（作者／林士蕙 本文出自2021.9.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）