梅克爾前顧問談對中國政策 「不能存有任何幻想」

曾在2005年至2017年期間擔任梅克爾外交顧問的霍伊斯根(Christoph Heusgen)近日接受德國《明鏡周刊》的採訪，談及梅克爾時代的外交政策，以及正確與中國打交道的方式。

即將在秋季聯邦大選後卸下總理職務的梅克爾曾被指責與中國往來時過於天真。霍斯根對此表示，梅克爾從一開始就相當有遠見，關注中國不斷增長的勢力。「她很早就意識到，中國將成為世界強國。因此從2006年開始，每年都會訪華，開啟了政府磋商。這種對中國的強烈關切是有遠見而且正確的。」

霍伊斯根指出，梅克爾推動歐中投資協定是正確做法，歐洲必須在對等的基礎上與中國打交道。 他認為梅克爾從未表現得天真。「她向中國領導人談及人權問題，對維吾爾人和藏人的處境持批評態度。她幫助異議人士離開中國。她一再提出難點，但採用的是不間斷對話的方式。當然我們不能存有任何幻想。在習近平領導下，中國已經成為極權國家，一切都服從於領導人和共產黨。在可預見的未來，一切都不會改變。我們必須繼續與中國對話和做生意，但必須清楚代表我們的原則，防止未來世界按照中國的規則運行。」

《明鏡》記者在訪談中指出，美國不再將中國視為伙伴，而是制度性競爭對手。霍伊斯根則認為，美國人稱之為「脫鉤」，但這個政策並不起作用，雙方經濟關系已緊密交織，美中貿易或許會停滯，但不會大幅減少。此外，在氣候政策商美中仍繼續合作。

「視而不見會被中國人視為軟弱」

霍伊斯根在2017年卸下總理府顧問職位後，轉而擔任德國駐聯合國大使直至2021年夏季。他在這段訪談中也談及在聯合國與中國代表共事的經歷。

「我在紐約的經驗是，如果你從實力的角度出發，你可以與中國人合作。很重要的是我們不能視而不見，這樣做無濟於事，這會被中國人視為軟弱。」

值得一提的是，在德國2020年底結束安理會兩年任期前，霍伊斯根曾與中國駐聯合國大使耿爽互懟。霍伊斯根在最後發言時呼籲中國釋放兩名被拘留的加拿大人。耿爽回嗆霍伊斯根稱：「別了，霍伊斯根大使，希望沒有你的安理會，在2021年能更好地履行維護國際和平與安全的責任。」

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霍伊斯根在接受《明鏡》採訪時表示，他認為耿爽如此「熱情」與他告別是因為他令中國感到不快，清楚提及中國在南中國海的軍事威脅、對香港民主的打壓、對待維族人的方式。「我們必須與其他國家站在一起。當北京對加拿大或澳大利亞出手時，我們不能鬆一口氣。我們必須站在一起，讓中國人留下深刻印象。」

霍伊斯根進一步指出，與俄羅斯不同，中國相當關心自己在全球的聲譽。「俄羅斯不會在乎聯合國大會以120票對5票通過一項反對他們的決議。但中國人在乎，他們不想輸，而且試圖通過一切手段來防止這種情況。他們會勒索其他國家。當事情攸關對中國極為看重的議題時，你有時會看到非洲大使宣讀中國的發言稿。這相當殘酷。」

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（明鏡周刊）

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