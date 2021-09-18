世界竹日 台印論壇探討竹永續綠經濟

今天是「世界竹日」，台灣與印度的學術與產業機構舉辦線上論壇，就竹永續與綠經濟，包括以竹代木與塑膠等議題進行交流。

世界竹組織（WBO）於2009年在曼谷舉行的第8屆世界竹大會中，宣布9月18日為世界竹日，推廣竹子在日常生活的運用價值。

為慶祝世界竹日，國立中正大學「竹光發熱綠金計畫」今天下午與印度南亞竹基金會、印度國立設計學院，共同舉辦了線上「台印竹科技論壇」，主題為「世界竹日慶典-竹永續綠經濟」。

中正大學研究發展處研發長黃士銘致詞時說，今年是竹光發熱綠金計畫第2度與印方合作舉辦線上論壇，盼透過活動讓學生與社會大眾更加瞭解竹產業，推廣以竹代木與以竹代塑等理念，實踐竹永續與綠經濟。

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）以貴賓身分參與論壇，表示樂見印度與台灣加強合作，結合竹子與科技，在推動社會進步的同時，保護生態環境，達到綠色經濟的理想。

中華民國駐印度代表處科技參事王金燦介紹，竹炭材料科技在台灣有著充分的應用，除了生物燃料、民生、農業及工業用產品外，還能做為儲能的電極材料。

他希望台印雙邊以及各國能在永續地球的訴求下，藉由竹產業實現互惠互利。

國際合作發展基金會稽核室總稽核李志宏、泰國皇家森林部國際林業合作司司長薩波（SapolBoonsermsuk）、迦納竹自行車倡議創始人達帕（Bernice Dapaah）也參與論壇。

會中，主辦單位也發表手機應用程式「BamTechApp」，Android版預定明天就可在Google Play商店上架。

黃士銘向中央社表示，這款應用程式是由台印學生、教師團隊合作開發，目前版本能整合竹產業資料庫的資訊，供學生、消費者及業者使用，未來還將結合語言轉換及資訊上傳和學習認證等功能。

自2020年以來，中正大學「竹光發熱綠金計畫」與印度南亞竹基金會在教育部和科技部的指導下，組織一系列有關竹技術的研討會和論壇。