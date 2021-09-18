是否與中國大陸開戰？澳防長：這是中國的問題

美國、澳洲、英國周三（9月15日）宣布成立AUKUS聯盟並將共同協助澳洲打造核動力潛艇後，中國官媒《環球時報》周四將矛頭指向澳洲，批評澳洲是美國的「走狗」，「奉勸坎培拉不要以為將獲得核潛艇和攻擊性導彈，就覺得它有了恐嚇中國的資本」。文章還寫道，澳洲「要是因此針對中國實施更加囂張的挑釁，甚至在軍事上犯賤，中國一定會毫不客氣地對它進行懲罰」。

對於中國官媒措辭激烈的言論，澳洲防長達頓（Peter Dutton）在接受澳洲天空新聞專訪時回應稱：「我認為我們從一些為中國共產黨喉舌的發言人或媒體那裡看到政治宣傳，老實說，我認為他們為我們的主張提供了佐證。我認為他們的言論適得其反而且不成熟，坦白說令人尷尬。」

在被問及澳洲是否會與中國開戰時，達頓回答「這是中國的問題」。他指出，「中國共產黨發言人對台灣的企圖非常明確，同樣的，美國也非常清楚他們對台灣的意圖。沒有人樂見衝突，但這確實是中國的問題。」

「中國對澳洲、加拿大、英國、地區內夥伴的行動一直持續。中國確實使用了網路技術發動襲擊。」達頓指出：「我們在民主進程中看到了中國的干預，世界其他地方也有同樣的例證。我們面臨許多威脅因素，儘管不至於達到引發戰爭的地步，但都游走在所謂的灰色地帶，包括干預民主制度，在區域內試圖施加影響力的活動也達到前所未有的程度。」

談到AUKUS聯盟時，達頓表示，建立夥伴關係是需要應對「真實」而且日益增高的威脅。

「同樣的，這也是為了確保我們擁有一個擴展和深化的聯盟，過去幾十年來它一直是我們國家安全的支柱，我們希望確保印太地區的和平與穩定。」

美澳聯合聲明激怒中國

在達頓接受天空新聞採訪的不久前，美國國務卿布林肯與美國防長奧斯丁在華盛頓接待了澳洲防長達頓、澳洲外長佩恩，雙方舉行了澳美部長級磋商(AUSMIN)並在會後發表聯合聲明。聲明內容對於中國「在沒有依據的情況下在南中國海擴大海洋主權主張」表達關切。

兩國在聲明中也重申了台灣在印太地區的重要角色，雙方都表示有意加強與台灣的關係，並支持台灣參與國際組織。聲明還重申「繼續支持在不訴諸威脅和脅迫的情況下和平解決兩岸問題」，並將共同強化與台灣在太平洋地區的捐贈協調。

澳美聯合聲明還批評中國在香港實施國安法的行為削弱了選舉制度並打壓新聞自由，同時也對中國「對維吾爾族的鎮壓行動」表示嚴重關切。

中國駐澳洲使館周五則發表聲明回擊，批評澳美聯合聲明對中方進行「無端指責」。聲明寫道，中方堅決反對澳美雙部長會聯合聲明「在涉及南海、新疆、香港、台灣等一系列涉華問題上對中方的無端指責和錯誤言論」。使館發言人稱：「有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關系基本准則，粗暴干涉中國內政。這種試圖向中方施壓的小伎倆只會貽笑大方，不會得逞。」

聲明還敦促澳洲「摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念」，能夠真正獨立自主地處理對華關系，不要在損害中澳關係的道路上越走越遠。

(路透社、澳洲天空新聞)

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