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中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

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中國大陸申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲貿易部長特漢示，澳洲將反對中國大陸爭取加入CPTPP，直到中方停止貿易打擊澳方出口與恢復兩國部長級接觸為止。路透
澳洲貿易部長特漢示，澳洲將反對中國大陸爭取加入CPTPP，直到中方停止貿易打擊澳方出口與恢復兩國部長級接觸為止。路透

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，澳洲將反對中國大陸爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），直到中方停止貿易打擊澳方出口與恢復兩國部長級接觸為止。

澳聯社（AAP）報導，中國大陸16日正式申請加入世界最大貿易協定的CPTPP，但入會將需要CPTPP全體會員的一致支持。特漢指出，直到北京就既有貿易協定與世貿組織承諾的「合規紀錄」（Track Record of Compliance）說服CPTPP會員前，中國大陸都無法加入。

特漢表示，這是一個要求北京恢復跟坎培拉高層對話的過程。

據報導，北京與坎培拉的初步蹉商破局後，澳洲已在世貿組織就中國大陸強制實施的葡萄酒與大麥出口限制提出爭議。特漢告訴媒體，「CPTPP締約方也會想要確信，加盟候選國將真誠地根據協定完全履行承諾。正如我們已向中國大陸傳達的，這些是需要部長級參與的重要事務」。

北京 澳洲 CPTPP

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