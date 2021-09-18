背後被捅刀子？法國召回駐美和駐澳大使 澳洲陷入抉擇

法國政府周五（9月17日）宣布，決定召回駐美國和駐澳洲的大使。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）說，外交部應總統馬克宏的要求作出這一決定。這名外長在一份聲明中強調，總統馬克宏之所以做出這一罕見決定，是因為該事件的「異常嚴重性」。 周四，澳洲宣布終止與法國簽訂的至少價值400億美元的潛艇建造協議，轉而從美國購買核動力潛艇。

法國感到憤怒

在美英澳三國宣布成立新印太聯盟AUKUS並協助澳洲開發核潛艇後，澳洲政府16日進一步表示，未來更多的美軍將在澳洲輪調部署，而AUKUS也會在飛彈與彈藥開發方面進行合作。美英澳三國的緊密合作引來法國強烈的不滿。法方甚至指責，他們寄與厚望的拜登似乎與強調「美國優先」的前總統川普沒有什麼不同。勒德里安對法國新聞廣播電台說：「這種單方面的、突然的、不可預見的決定，不禁令人想起川普先生」。而對於澳洲，勒德里安更坦言：「這真的是在背後捅刀子。我們曾與澳洲建立了信任關係。這種信任被出賣了。」

美國總統拜登周三宣布成立新印太聯盟的消息以後，馬克宏尚未就此發表評論。法國駐華盛頓大使館也取消了原定於周五在其大使府舉行的慶祝雙邊關係的晚會。在西方盟友之間，法國召回駐美國和駐澳洲大使非同尋常，史無前例。

華盛頓的回應

白宮周五表示對法國的決定感到遺憾，但將努力解決這一重大的外交爭端。 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在一份聲明中稱法國是「一個重要的合作夥伴和我們的老盟友」，並表示兩國可能會在下周的聯合國大會期間舉行高級別會談。

雖然拜登在宣布時沒有提及中國，但他說「快速演變的威脅」是澳洲、英國和美國建立AUKUS聯盟的原因。

澳洲的抉擇

澳洲外交部表示，堪培拉對法國召回大使感到遺憾，但表示將繼續在其他問題上與法國合作。澳洲外交部長馬裡斯‧佩恩 (Maris Payne)周五表達了澳洲對法國決定放棄從其購買潛艇後失望的理解。

澳洲總理莫里森承認法澳兩國的關係因此受到損害，但他堅持說，6月份在巴黎的一次漫長的晚宴上，他告訴了法國總統馬克宏這一計劃。莫里森接受一家澳洲電台採訪時說，作出這一抉擇，是因為「我們面臨的新戰略環境」。

多年來，法國持續推動歐洲對太平洋地區的政治、經濟和軍事集體戰略。本周，歐盟公布了自己的印太戰略。

(美聯社、法新社、路透社)

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