印度外長：建議中印從衝突地區各自撤軍

印度外長周四（9月16日）說，印度已經告訴中國，只有當兩國都從有爭議的喜馬拉雅邊境對峙中撤出軍隊時，雙邊關係才會發展。

當日，在杜尚別舉行的一個地區會議期間，印度外長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)與中國外交部長王毅會面，討論了雙方從對峙中撤軍的可能性。

蘇傑生在推特上說，「（我們）討論了在邊境地區脫離接觸的問題。強調其進展對恢復和平與安寧至關重要，這是發展雙邊關係的基礎。」

自去年以來，在喜馬拉雅山西部地區，兩國開始於幾十年前的邊界糾紛再次發生衝突，各自在爭議地區屯兵數千。

去年6月，局勢一度緊張，中印發生了幾十年來第一次交戰，導致雙方均有人員死傷。雙方指揮官進行了幾輪會談後，兩邊部隊在爭議邊界各自後退一段距離，包括去年發生衝突地點班公湖。但是，仍有炮兵開進其他地區。

王毅說，「中方始終本著積極態度妥善處理中印邊境問題」，「（雙方應該）嚴格遵守兩國協議協定和達成的共識，共同維護邊境地區和平安寧，防止涉邊事件反復發生」。

中國外交部的一份聲明援引王毅的話說，「中印作為兩大新興經濟體，應當繼續堅持互不構成威脅、互為發展機遇的戰略共識，推動雙邊關系和務實合作進入健康穩定發展軌道」。

中國和印度在1962年因邊界問題發生戰爭，爭端至今沒有解決。即便如此，近年來，雙方貿易關係仍在蓬勃發展。

蘇傑生說，他還和王毅討論了最近發生的全球事件，但他沒有透露細節。

中國與印度的長期對手巴基斯坦的密切軍事關係，一向是中印兩國緊張關係的原因之一。蘇傑生說，兩國應該從雙邊關係著眼解決問題。

他表示，他已告訴王毅，「同樣至關重要的是，中國不要通過第三國的視角來看待與印度的關係」。

這兩位外長正在杜尚別參加上海合作組織的會議。周五晚些時候，中國國家主席習近平和印度總理莫迪將通過視訊連線在會議上發言。

（路透社）

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