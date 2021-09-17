聯邦大選：中國大陸最希望拉謝特當選

聯邦大選後，中國領導層希望梅克爾的路線能被延續下去。這意味著，相較於對中國持批評立場的綠黨和自民黨，他們更希望的是拉謝特或肖爾茨能執政。北京期望他們的對華政策至少在中期能有一定的連續性。

聯盟黨的總理候選人拉謝特本周在接受《商報》採訪時被問及是否會延續梅克爾對北京的溫和路線。他當時就表示：「毋庸置疑的是：中國是制度對手，侵犯人權，不是民主國家。我們必須也將會持續對此做出批評。」但他也指出，「新冷戰對我們是非常有害的」。拉謝特認為，歐洲必須正視這場競爭，在許多技術領域需要取得主導權。「歐洲需要創造自己的絲綢之路。」

對中國而言，最糟糕的情況是綠黨候選人貝爾博克勝選。綠黨被中國視為是對其政策的明確批評者，自民黨亦然。但專家認為，若自民黨參與執政，最終可能會迫於壓力向對中國友好的德國經濟界低頭。

梅克爾一直被中國視為是中國人的朋友，也是共產黨領導層的朋友。儘管這位基民盟政治家在執政初期做了一件令北京極為反感的事情：她在總理府接待了被中國定性為分裂分子的西藏精神領袖達賴喇嘛。

上海國際問題研究院（SIIS）研究院葉江表示：「我想強調，15年前梅克爾剛上台時的中德關系經歷了一個顛簸的時期。」

他指出：「緊接著中德關係的輝煌時代開啟了。根據馬克思主義的分析，我認為政治決策永遠取決於經濟基本面。」

很顯然，中國領導層希望梅克爾的接班人能延續和諧的雙邊關係。「前一段時間，綠黨看起來很有可能在選舉中勝出。這對德中關係會是一個壞消息。目前的情況則不是這樣。無論最終是社民黨的肖爾茨或基民盟的拉謝特贏得選舉，德中關係都不會有太大的改變。」

綠黨和自民黨都被中國認為是對華態度強硬的政黨。兩黨的許多政治家在過去幾年內多次批評中國人權狀況，包括中國對香港自治權的侵蝕。中國數月前對綠黨籍歐洲議員、歐洲議會對華關系代表團團長包瑞瀚（Reinhard Bütikofer）實施制裁。中國駐德大使也數次抱怨自民黨籍聯邦議員人權委員會主席延森（Gyde Jensen），後者不斷批評中國對新疆人權的打壓。

上海國際問題研究院的葉江表示：「自民黨在選戰期間說了一些關於中國的醜話。」但他認為，自民黨若執政將會改變政策。

「隨著自民黨入主聯邦政府，親近該黨的企業代表也會掌權。在這種情況下，我預計中國和德國的關係將會正常化，因為生意就是生意。中國作為最大的銷售市場不能被忽略。」

國際分析家的看法則基本一致。無論下一屆聯邦政府是是哪些政黨組成，對華政策不會照舊。共產黨領導層咄咄逼人的民族主義姿態、對領導人習近平的個人崇拜、中國對新疆少數民族的打壓、香港民主受到侵蝕以及中國武力犯台的威脅，引起聯邦議院中幾乎所有政黨日益尖銳的批評。

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