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俄國會大選登場！專家：威權與政治鎮壓選後恐變得更糟

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
俄羅斯國會大選將舉行3天，圖為17日莫斯科一位民眾準備將選票放入票匭。歐新社
俄羅斯國會大選將舉行3天，圖為17日莫斯科一位民眾準備將選票放入票匭。歐新社

俄羅斯自17日舉行國家杜馬（聯邦議會下議院）議員選舉，為期3天。專家預期，這次投票將鞏固俄國總統普亭的權力基礎，並認為俄國的威權主義與政治鎮壓恐在本次投票後變得更糟。受新冠疫情影響，今年投票為期三天。

政治風險諮詢機構Teneo Intelligence中歐與東歐顧問涂爾薩在選前一份研究報告中指出，選舉結果「預示著更多威 權主義」。

涂爾薩說：「克里姆林宮的目標是保住憲法上的多數席位、確保投票合法性並避免選後的大規模抗議。選後內閣或政府政策方向不太可能發生重大變化。」

數十年來，執政的統一俄羅斯黨一直主宰俄國政壇。儘管普亭自2018年以來一直以獨立候選人身份參選，但該黨全力支持普亭。

普亭 俄羅斯

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