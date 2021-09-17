私募基金砸錢不手軟 在全球併購交易的占比創紀錄

私募基金業者進行併購時砸錢不手軟的魄力為歷來之最，包括黑石集團（Blackstone Group）、阿波羅全球管理公司（Apollo GLobal Management）、KKR和其他公司，在今年全球併購交易的占比達到創紀錄的30%。

滿手現金的私募基金正積極找尋投資標的。在美國，一個私募基金聯貸案日前宣布的交易，規模為歷來最大收購案之一。在英國，私募基金處於金融危機以來最忙時期，瞄準當地家喻戶曉的品牌出手，例如Morrison Supermarket。今年中，這個行業的未使用資本累積到創新高的3.3兆美元，大大提升他們的收購火力。

倫敦Bayes商學院專研私募基金的金融學教授Meziane Lasfer說：「大把資金和投資機會為私募基金創造了真實榮景。私募基金併購愈多，就成長愈快，能從投資案獲致更多現金，掌握到更多機會。」

根據Bain全球私募主管Hugh MacArthur，私募業的規模自2011年來擴大到幾乎是3倍，將股權交易價值、資產出售價值和籌募資金加總起來，今年底前可望突破1兆美元，但這個行業的成功，正引發全球各國主管機關較嚴格的審查，可能限制他們未來的報酬率。