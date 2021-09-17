CNN曝衛星影像 北韓正「擴建武器級濃縮鈾生產設施」

朝鮮半島緊張局勢近期迅速升高，美國「CNN」17日公布一份最新衛星圖像，顯示北韓正在擴建用於生產「武器級濃縮鈾」的關鍵設施，代表該國計畫在不久的將來大幅增加產能。

報導指出，太空技術公司「Maxar」本週早些時候拍攝到的圖像顯示，寧邊核研究設施綜合體內的一座鈾濃縮廠正在建設中，這些變化可能使北韓能夠將武器級核材料的產量提高25%。米德爾伯里國際問題研究所的教授路易斯（Jeffrey Lewis）補充說，正在進行的建設與之前該設施增加佔地面積的企圖是一致的，都是為了使其能夠容納更多離心機，從而濃縮更多的鈾。

路易斯指出「新區域大約有1000平方公尺，足夠容納1000台額外的離心機，而增加的1000台新離心機將使工廠生產高濃縮鈾的能力提高25%」，並稱「若北韓升級該工廠目前使用的離心機型，還有可能『大幅提高工廠的產能』」。

據兩位熟悉情況的消息人士稱，美國官員已經得知寧邊鈾濃縮廠近期的活動，並承認這些事態發展可能預示著增加武器級鈾產量的計劃，不過包括國家安全委員會、國防部、國家情報總監辦公室和中央情報局等機構均拒絕對此事作出回應。