澳洲歡迎更多美軍駐扎 法國取消華府晚會

在美英澳三國宣布成立新印太聯盟AUKUS並協助澳洲開發核潛艇後，澳洲政府16日進一步表示，未來更多的美軍將在澳洲輪調部署，而AUKUS也會在飛彈與彈藥開發方面進行合作。

目前正出訪華盛頓的澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）公開表示，澳洲希望看到更多美國海軍陸戰隊在澳洲北部城市達爾文進行輪調部署。「我希望能夠透過輪調機制增加（駐扎在澳洲的）部隊數量。」

達爾文輪調部署計劃源自2011年，當時他們在2012年派出首批200名海軍官兵抵達達爾文，一直到2019年進駐官兵人數達2500人。2021年度的輪調部署受疫情影響，共2200人，且必須配合嚴格的檢疫措施。

此外，達頓也表示，未來所有類型的美軍軍機都將輪替部署澳洲，以加強空中合作，並建立聯合後勤部隊來維護與支援未來可能增加的合作項目，包括協助提升澳洲軍隊的潛艇與水面戰鬥艇的性能。達頓預計美澳兩國將有更多的的雙邊軍事演習，而4月底時澳洲總理莫裡森也曾表示，政府將投資約5.8億美元，升級澳洲北部4座軍事基地。

對於美澳加強軍事合作一事，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）雖沒給出具體數字，但他也強調美國「將擴大我們在澳洲的存在。」

法國推「戰略自主權」

不過，美英澳三國的緊密合作卻引來法國強烈的不滿，因為美英在協助澳洲開發核潛艇後，等同於使得澳洲與法國間近660億美元的軍火交易告吹。法新社報導，法國駐美大使館原訂17日將舉辦一場晚會，慶祝美國獨立戰爭時一場關鍵海戰，當年法國在戰事中支持美國，扮演了關鍵角色。但目前法方已取消晚會。

法方甚至指責，他們寄與厚望的拜登似乎與強調「美國優先」的前總統特朗普沒有什麼不同。法國外交部長勒德裡昂（Jean-Yves Le Drian）對法國新聞廣播電台說：「這種單方面的、突然的、不可預見的決定，不禁令人想起特朗普先生。」

而對於澳洲，勒德裡昂更坦言：「這真的是在背後捅刀子。我們曾與澳洲建立了信任關系。這種信任被出賣了。」

法國和美國一樣，是一個太平洋大國，擁有海外領土新喀裡多尼亞和法屬波利尼西亞，有大約7000名士兵駐扎在印太地區。而法國國防部長帕利（Florence Parly）則說，與澳洲合作破局，代表歐洲人越來越需要加強自己的「戰略自主權」。

對於法國的反應，美國國務卿布林肯表示法國是「重要的盟友」、強調大西洋與太平洋的盟友之間沒有「地區上的差異」。他說，美國在過去24到48小時內一直與法國保持聯繫，討論這項爭議。

然而，法新社報導，法國大使館一位發言人說，美國是在三國合作的消息洩漏給記者後才開始與法國接洽的。

除了法國以外，歐盟也同感震驚。就在16日，歐盟才公佈了一項促進歐盟與印太地區經濟、政治與防務關係的新戰略，然而他們在發布這項消息前，並沒有聽說AUKUS的合作。

法新社報導，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）表示：「我想這種性質的協議並不是前天才制訂出來的。這需要一定時間討論，但儘管如此，歐盟並沒有被諮詢。」

如同帕利所說，博雷爾也強調，這使得歐盟不得不反思是否應該提升「歐洲戰略自主權」在議程表上的重要性。

「核潛艇是更好的選擇」

不過，面對法國與歐盟的不滿，澳洲國防部長達頓也再次為該國的選擇背書。他說，美國支持的核潛艇是更好的選擇。

達頓說澳洲需「看清現實」，因為澳洲海軍司令和國防軍司令提供政府的建議是，面對來自中國的壓力，（法國提供的）常規柴油潛艇無法為澳洲提供2030年代後半期及2040年代以後的能力。「我們需要的是核動力潛艇，」他說。

達頓坦言：「因此我們看了看自己有哪些選擇。法國有一個版本，但那並不優於美國和英國操作的版本。」他強調，澳洲政府所做的決定，必須為澳洲國家安全的最佳利益做考量。

（綜合報導）

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