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美澳國安首長聯合聲明 重申台灣重要性願強化對台關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
澳洲國防部長Peter Dutton、外交部長Marise Payne與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀（由左至右）16日在美國華府舉行會談。 路透
澳洲國防部長Peter Dutton、外交部長Marise Payne與美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀（由左至右）16日在美國華府舉行會談。 路透

美澳外交與國防部長16日在華府舉行美澳部長級磋商（AUSMIN），事後發表聯合聲明，強調美澳將持續推動和平、安全與繁榮，確保開放、包容且具有彈性的印太地區；此外，台灣在印太地區扮演重要角色，美澳均有意強化對台關係，並支持在非脅迫狀況下，和平解決兩岸問題。

聲明中提到美澳合作應對新冠疫情與氣候變遷，關切緬甸局勢、湄公河現狀，並指雙方共識認為遵守國際法對區域和全球穩定繁榮至關重要，各國在南海自由航行符合聯合國海洋法公約。

此外，美英澳共組AUKUS倡議，協助澳洲自製核動力潛艦的決議也納入聯合聲明，重申支持非核擴散條約；在聲明中提到，美澳部長簽署一份戰略力量合作與執行的機密聲明，這將進一步深化聯盟，強化合作應對新挑戰，支持區域穩定。

根據聲明，美澳部長持續關切，中國大陸在南海缺乏法律依據狀況下廣泛海事主張，呼籲2016年南海仲裁案具有法律約束力，美澳強烈反對將爭議處軍事化與其他破壞穩定的行動，暗批中國大陸透過海警和海上民兵破壞其他國家在南海的開發。

有關台灣，美澳部長強調台灣在印太地區扮演重要角色，雙邊都表明有意願強化與台灣的關係，支持台灣以會員身分有意義參與非以國家為必要參與條件的國際組織；在以國家地位為會員資格的組織，台灣也能以觀察員或受邀貴賓的身分參與。

聲明表示，美澳重申持續支持在不受恐嚇或威脅的狀況下，以和平方式解決兩岸問題。

此外，聲明高度關切香港自治、新疆少數族群與西藏人權。

南海仲裁 氣候變遷

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