歐盟印太戰略 將尋求深化與台貿易投資關係

歐盟今天通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報」，其中指出，將尋求深化與台灣之間的貿易與投資關係；公報也提及，因爭議領土和海域的緊張局勢，例如南海、東海、台灣海峽，「可能直接影響歐洲的安全與繁榮」。

此外，歐盟執委會主席15日宣布提出新的連結策略「全球通道計畫」（Global Gateway），外界認為此計畫是為抗衡中國大陸「一帶一路」倡議；我外交部對此表示，樂見歐盟提出「全球通道計畫」，台灣將持續與歐盟及其會員國等理念相近夥伴深化實質合作，進一步探討雙方在印太等具共同利益的區域，優先推動數位經濟、綠能等策略連結的可行性。

根據歐洲經貿辦事處的新聞稿，歐盟16日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報，此公報依歐盟理事會於本年4月19日交付歐盟執委會與歐盟外交及安全政策高級代表擬定，內容包含加強與印太地區策略性交流的具體行動。

公報有幾處提及台灣，包括歐盟將尋求與沒有貿易與投資協議的夥伴深化貿易與投資關係，例如台灣；此外，在半導體方面，將與日本、南韓、台灣等夥伴合作。

歐盟將與印太地區夥伴合作強化價值鏈，鞏固並多角化貿易關係，落實既有貿易協議，完成進行中的貿易談判，並促進策略領域合作。

歐盟並將強化國際貿易準則，以對抗不公平的國際貿易手段，例如補貼產業、經濟脅迫、強迫技術轉移與智慧財產剽竊。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 指出，印太地區的經濟、人口與政治影響力都逐漸擴大；歐盟提出建立更強健的合作關係來增進與該地區的貿易、投資與連結，同時回應共同的全球性挑戰並加強基於規則的國際秩序。

歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，不論以地緣經濟或地緣政治而論，世界的重心正轉移到印太地區；歐盟與印太地區的未來是緊密相連的。

波瑞爾指出，歐盟已經是印太地區的主要投資者、是發展合作的領導者，也是最大的貿易夥伴之一；交流目標是維持一個自由且開放的印太地區，同時建構一個強健且持久的夥伴關係，在綠色轉型、海洋治理、數位政策、安全與國防等領域共同合作。

歐盟印太合作戰略提供歐盟在七個領域加強合作，包括永續兼容的繁榮、綠色轉型、海洋治理、數位治理與合夥、連結、安全與國防、人員安全。